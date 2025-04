Gerda Lewis möchte kein Körpervorbild für ihre Fans sein

Gerda Lewis (32), bekannt aus Reality-TV-Formaten und als Influencerin, sorgt mit einem aktuellen Statement auf Instagram für Aufsehen. Die 32-Jährige, die durch ihren durchtrainierten Körper viele Bewunderer hat, spricht ein sensibles Thema an: Sie wolle keinesfalls als Vorbild für eine bestimmte Körperform – insbesondere Schlankheit – dienen. "Ich möchte auf gar keinen Fall Dünnsein promoten oder damit aussagen, dass Dünnsein die Idealgröße ist", erklärt Gerda in ihrer Story. Die Blondine, die regelmäßig Einblicke in ihr Fitnessprogramm und ihren Alltag gibt, betonte auf der anderen Seite aber auch, dass sie sich für ihre Statur nicht schäme.

Trotz ihrer Deutlichkeit fordert Gerda ihre Fans auch dazu auf, sich selbst in den Mittelpunkt zu stellen, anstatt sie als Maßstab zu nehmen. "Es ist wichtig, dass man sich nicht vergleicht", betont sie. Ihr gehe es eher darum, Menschen mit ihren Inhalten zu motivieren, aktiv zu bleiben und sich selbst zu lieben, fügt sie hinzu. Gerda selbst beschreibt ihren schlanken Körperbau als etwas, das schon immer Teil ihres Lebens war. Mit diesen ehrlichen Worten will sie ihre Community wohl davon abhalten, unrealistische Erwartungen an sich selbst zu haben oder ihren eigenen Wert an äußerer Erscheinung zu messen.

Abseits ihrer Social-Media-Aktivitäten teilt Gerda oft Einblicke in ihr Privatleben. Seit ihrer Teilnahme an der Castingshow Germany's Next Topmodel hat sich ihr Leben verändert, und sie ist zu einem der gefragtesten Instagram-Gesichter aus dem Bereich Fitness und Lifestyle geworden. Doch nicht immer lief alles glatt: Gerda sprach in der Vergangenheit auch über ihre Schwierigkeiten, sich selbst zu akzeptieren. Heute nutzt sie ihre Reichweite, um ihren Fans eine klare Botschaft zu senden – nämlich, dass wahres Glück und Selbstbewusstsein nicht von äußeren Maßstäben abhängen, sondern von einem selbst. Diese ehrliche Haltung scheint ein Schlüssel zu ihrer Beliebtheit zu sein.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis in Tansania, Oktober 2024

