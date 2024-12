Gerda Lewis' Netz-Pause hatte nichts mit Trennung zu tun

Gerda Lewis (32) machte eine Pause von Social Media. Doch das Ganze ist nicht so, wie viele Fans der Influencerin vielleicht denken: Gerda legte nicht wegen der Trennung von Jannik Kontalis eine Auszeit ein. In ihrer Instagram-Story meldet sie sich nun bei ihrer Community und verrät die Gründe. "Das war eine unbewusste Pause. Es hatte keinen bestimmten Grund. Es lag einfach nur daran, dass ich nicht so viel zu zeigen hatte", berichtet Gerda, während sie in ihrem Auto sitzt.

Gerda habe kurz vor dem Weihnachtsfest noch ein paar Dinge erledigen müssen. "Ich war die letzten Tage ein wenig im Weihnachtsstress, das kennt man ja", erklärt die einstige Bachelorette weiter. Vor den Feiertagen wollte sich Gerda außerdem noch etwas aufhübschen. "Für mich standen auch ein paar Beauty-Termine an. Ich habe mir meine obere Lippe ein wenig auflösen lassen. Es ist auch an mir nicht vorbeigegangen, dass sich das Hyaluron etwas bei mir abgesetzt hatte", gab die Bloggerin preis. Zudem ging es für sie ins Nagelstudio und zum Friseur.

Im November gaben Gerda und Jannik ihre Trennung bekannt. Danach lieferten sie sich einen Rosenkrieg. So spielte die 32-Jährige auf TikTok an, dass ihr Ex doppelt fremdging. "Habt ihr mich auch geschmeckt?", kommentierte sie unter einem Beitrag der TikTok-Stars Livia&Rominia. Jannik zeigte sich über Gerdas Aussagen schockiert – er wolle mit ihr nichts mehr zu tun haben. Zudem stellte er klar, er würde sie einen Monat nach der Trennung nicht mehr lieben. Stattdessen ist jetzt wohl seine Verflossene Yeliz Koc (31) erneut seine Herzensdame.

Getty Images Gerda Lewis und Jannik Kontalis im Juli 2024

Promiflash Yeliz Koc und Jannik Kontalis in Südafrika, 2024

