Prinz William und Kate hegen Vorliebe für deutsche Autos

Prinz William (42) und Prinzessin Kate (43) sind für ihren stilvollen Auftritt bekannt – doch wenn es um Autos geht, setzen sie nicht auf übertriebene Extravaganz, sondern auf bewährte Qualität. Deutsche Marken wie Audi und Volkswagen gehören zu ihren Favoriten, so Daily Mail nach einem Blick in die Geschichte des royalen Fuhrparks. Die Vergangenheit zeigt: William und Kate waren schon früh Fans der deutschen Ingenieurskunst. Direkt nach dem Führerschein machte der Prinz die Straßen in einem VW Golf unsicher, und auch Kate fuhr ein vergleichbares Modell. Zur Hochzeit 2011 setzten sie dann aber doch auf einen britischen Markenhersteller: Mit einem Aston Martin, der einst im Besitz von König Charles (76) war, wurden sie stilvoll vom Buckingham Palace zur nächsten Location chauffiert.

Im Laufe der Jahre passte sich der Fuhrpark dem Familienleben an: Kate wechselte vom VW auf einen Audi A3 und später auf geräumige SUVs – ideal für Ausflüge mit ihren drei Kindern. 2019 wurde sie etwa in einem Audi-SUV auf dem Weg zum traditionellen Weihnachtsdinner im Buckingham Palace gesichtet. William bleibt der Linie ebenfalls treu, hat aber bekanntlich ein gewisses Faible für Geschwindigkeit – wie unter anderem sein Auftritt auf einer Ducati 1198S bei einem Poloturnier bewies. Doch auch für ihn spielen Effizienz und Praktikabilität inzwischen eine Rolle: Kürzlich sah man ihn in einem Audi RS E-Tron GT, als er seine Frau im Krankenhaus in London besuchte.

Die besondere Verbindung der Royals zu ihren Fahrzeugen ist nicht neu. Bereits Queen Elizabeth II. (✝96) und Prinz Philip (✝99) hegten eine Vorliebe für Land Rovers, die sie über Jahrzehnte nutzten. William ehrte diese Familientradition 2021, als er mit Kate auf dem Beifahrersitz ein altes Modell von Philip zu einem Event in Edinburgh lenkte. So scheinen Autos für die britischen Royals weit mehr zu sein als nur Fortbewegungsmittel – sie sind ein Stück Familientradition mit Geschichte.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate in einem Aston Martin bei ihrer Hochzeit 2011 in London

Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II. an ihrem 60. Hochzeitstag

