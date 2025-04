So eng verbunden sind "Let's Dance"-Anastasia und Fabian

Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen (37), die aktuell bei Let's Dance gemeinsam übers Parkett schweben, scheinen nicht nur während der Proben ein eingespieltes Team zu sein. Wie die beiden jetzt verrieten, bleibt ihr Kontakt auch nach den Trainingseinheiten bestehen. "Also, von ihm abends nicht zu hören, ist unmöglich. Wir schreiben uns immer", erzählte Anastasia im Gespräch mit RTL. Fabian bestätigte nickend: "Ja, irgendwie haben wir immer Kontakt." Selbst nach den anstrengenden Trainingstagen in Köln genießen die beiden oft noch gemeinsame Abendessen im Hotel.

Der ehemalige Profiturner bemerkte gegenüber RTL, dass sie sich durch die gemeinsame Zeit während der Show auf eine Art kennengelernt hätten, die im Alltag wohl kaum möglich wäre. "Ich weiß gar nicht, in welcher anderen Situation man einen anderen Menschen so gut kennenlernen kann", gab er zu. Die Chemie stimmt offenbar, was sich nicht nur auf dem Tanzparkett bemerkbar macht – das Duo hat mittlerweile sogar eigene Insider-Witze und übernimmt schon die Sprüche des jeweils anderen, wie die Profitänzerin bestätigte.

Diese neu gewonnene Freundschaft hat Fabian keiner Geringeren als seiner Ehefrau Viktoria zu verdanken. Wie er nämlich verriet, war sie es, die ihn dazu überredete, überhaupt an der beliebten Tanzshow teilzunehmen. Der Olympiasieger hatte zunächst Vorbehalte, was die Show betraf. "Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich keinen Bezug dazu hatte", erzählte er gegenüber Gala. Sie habe ihn schließlich ermutigt, sodass er sich der Herausforderung nun wirklich stellt.

RTL / Stefan Gregorowius Anastasia Maruster und Fabian Hambüchen in der sechsten "Let's Dance"-Liveshow, 2025

Getty Images Viktoria und Fabian Hambüchen, März 2025

