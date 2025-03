Fabian Hambüchen musste zu "Let's Dance" überredet werden

Fabian Hambüchen (37), der als Olympiasieger im Turnen längst Sportgeschichte geschrieben hat, wagt sich auf ein neues Terrain: Der 37-Jährige nimmt an der aktuellen Let's Dance-Staffel teil. Allerdings gab der ehemalige Spitzensportler zu, dass er zunächst Vorbehalte gehabt habe, sich auf das Tanzparkett zu wagen. "Ich habe mich einfach nicht getraut, weil ich keinen Bezug dazu hatte", verriet er in einem Interview mit Gala. Doch seine Ehefrau Viktoria habe ihn schließlich dazu gebracht, sich der Herausforderung zu stellen – mit viel Zuspruch und Überredungskunst.

Der entscheidende Moment soll bei ihrer Hochzeit stattgefunden haben, als das Paar gemeinsam eine Choreografie auf die Beine stellte. Das Tanzen habe ihm großen Spaß gemacht, erinnert sich Fabian. Es sei schließlich Viktoria gewesen, die ihm nach dem Erfolg bei ihrem Hochzeitstanz Mut zugesprochen habe, sich der TV-Show zu stellen. "So blöd stellst du dich doch nicht an. Kannst doch bei 'Let's Dance' mitmachen", soll sie ihn direkt ermuntert haben. Diese Worte blieben offenbar hängen, und so nimmt Fabian nun mit erfreulicher Unterstützung seiner Frau an der beliebten RTL-Show teil. Bei den Wettquoten sehen die Zuschauer ihn sogar schon als Favoriten.

Neben seiner sportlichen Karriere, die von Medaillenerfolgen und internationalen Turnier-Triumphzügen geprägt ist, spielt die Beziehung zu seiner Ehefrau eine wichtige Rolle in Fabians Leben. Das Paar, das sich 2022 bei einer familiären Feier das Jawort gab, zeigt sich regelmäßig harmonisch und vertraut in der Öffentlichkeit. Viktoria begleitet Fabian gern zu Veranstaltungen und unterstützte ihn auch bei der Vorbereitung auf die Hochzeitstänze. Offenbar teilen die beiden nicht nur eine Liebe fürs Detail, sondern auch die Freude an gemeinsamen Projekten – sei es vor der Kamera oder im Alltag.

Getty Images Fabian Hambüchen und seine Frau Viktoria Feldbusch, Januar 2023

RTL / Markus Nass Fabian Hambüchen beim "RTL Turmspringen"

