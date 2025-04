Ausgeplaudert: MontanaBlack ist wieder in festen Händen

Jetzt ist es raus! Um den Beziehungsstatus von MontanaBlack (37) wurde in den vergangenen Wochen eine Menge spekuliert. Zuletzt heizte er die Gerüchteküche mit einem Wohnungskauf in Amsterdam ordentlich an – seine Community vermutete eine Fernbeziehung. Auf TikTok kursiert nun das Video eines Livestreams, in dem der Twitch-Star zwar betont, dass sein Wunsch, in Amsterdam zu leben, nichts mit einer Frau zu tun habe, aber: "Wir können ja Butter bei die Fische reden, wenn wir hier eine ehrliche Runde sind. Onkel Monte ist wieder vergeben, ja, das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen."

Die Nebeninfo, dass seine Freundin nichts mit der neuen Wohnung in Amsterdam zu tun habe, wird seinen Zuschauern bei dieser Neuigkeit wohl ziemlich egal sein. Um wen es sich bei der neuen Frau an seiner Seite handelt, behält der Streamer aber erst mal für sich. Eventuell könnten seine Fans aber wohl schon bald mehr erfahren: Marcel Eris, wie er mit bürgerlichem Namen heißt, kündigt ein bald erscheinendes Video mit dem Moderator Kai Pflaume (57) an, in dem der 37-Jährige wohl ein wenig über seine Beziehung plaudern wird.

Über die Anschaffung der Luxusimmobilie in der niederländischen Hauptstadt wird seine neue Freundin sich aber wohl auch nicht beschwert haben. Knapp 170 Quadratmeter ist sie groß, wie Monte selbst in einem Twitch-Stream verriet. "Ich habe mir ein kleines Träumchen erfüllt. Ihr wisst, ich hatte immer Fernweh und hatte immer Interesse daran, eine Immobilie im Ausland zu kaufen", verriet er seinen Chat. Auch um den Preis machte er kein Geheimnis: Stolze 1,5 Millionen Euro legte er für sein "kleines Träumchen" auf den Tisch.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Anzeige Anzeige

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige