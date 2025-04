Ausverkauft: Herzogin Meghan verschenkt Produkte an Promis

Herzogin Meghan (43) hat den Launch ihrer neuen Produktlinie "As Ever" mit einer ganz besonderen Geste gefeiert: US Weekly zufolge beschenkte sie ihre prominenten Freunde mit einer ersten Kostprobe ihres Sortiments. Persönlichkeiten wie Abigail Spencer (43), Mindy Kaling (45), Chrissy Teigen (39) und Kris Jenner (69) durften sich über die handschriftlich beschrifteten Marmeladengläser freuen, die Meghan mit ihren eigenen Kalligrafiekünsten veredelt hatte. Auf den Etiketten prangte neben dem Namen der Marke, "As Ever", auch eine Illustration von Montecito – der Heimat von Meghan und Prinz Harry (40). Der offizielle Verkaufsstart selbst, im April 2025, führte dazu, dass das Sortiment innerhalb von nur einer Stunde ausverkauft war.

Die Marke, die ursprünglich unter dem Namen "American Riviera Orchard" bekannt war, soll Meghans Leidenschaft für Kulinarik und gehobenes Design widerspiegeln. "As Ever", wie die Marke nach der Umbenennung heißt, bietet eine Auswahl an Lifestyle- und Feinkostprodukten, mit denen die Herzogin ihre Leidenschaft für elegantes und dennoch entspanntes Gastgebersein zum Ausdruck bringen möchte. Freunde wie Zoë Saldaña (46) und Victoria Jackson zeigten sich auf Instagram begeistert von den liebevoll und aufwendig zusammengestellten Geschenkboxen. Auch Chrissy Teigen, die ein Glas der Marmelade erhielt, teilte mit ihren Fans, wie sie das köstliche Produkt für ihre Familie zubereitete: "Das war vielleicht einer unserer besten Snacks in diesem Jahr!" In den sozialen Medien überschlug sich das Lob – vor allem für die Sorgfalt, die Meghan in jedes Detail steckte.

Die Ehefrau von Prinz Harry hat sich mit "As Ever" einmal mehr als Geschäftsfrau abseits der royalen Verpflichtungen etabliert. Bereits mit dem Debüt der Marke zeigte sich, wie erfolgreich sich die ehemalige Schauspielerin in der Geschäftswelt behaupten kann. Der Onlineshop punktete mit einem Angebot aus Marmeladen, Tees und außergewöhnlichen Zusatzprodukten wie Blütenstreusel. Britische Medien wie The Sun hatten jedoch auch Kritik an den Preisen geübt, doch Meghans Fangemeinde scheint das nicht abzuschrecken. Die 43-Jährige ist bekannt für ihre Liebe zu hochwertigen Zutaten und stilvollem Design – Eigenschaften, die "As Ever" eben unverkennbar widerspiegelt.

Instagram / meghan Herzogin Meghan mit ihren Kindern Lilibet und Archie, März 2025

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

