Daniel und Patrice Aminati laufen gern im Partnerlook herum

Patrice und Daniel Aminati (51) haben zusammen mit dem Teleshopping-Sender QVC eine gemeinsame Fashion-Kollektion auf den Markt gebracht. Seit dem 7. März können modebegeisterte Fans ihre Linie "Aminati-Woman" und "Aminati-Man" shoppen, die nicht nur durch ihre Vielseitigkeit, sondern auch durch eine besondere Gemeinsamkeit auffällt: Einige Kleidungsstücke der Kollektion, wie ein bestimmtes blaues Hemd, sind sowohl in der Männer- als auch in der Frauenvariante vertreten. Das ist keineswegs ein Zufall, wie Patrice im Promiflash-Interview verriet: "Ich mag es immer ganz gerne, wenn wir unsere Outfits ein bisschen aufeinander abstimmen."

Weiter führte Patrice aus, dass sie es schön finde, wenn Außenstehende durch die Mode des Paares erkennen würden, "dass man als Familie zusammengehört". Obwohl der Moderator und seine Frau sogar identische Kleidungsstücke in verschiedenen Größen besitzen, betonte sie: "Wir sind aber nicht das doppelte Lottchen. Daniel trägt wirklich dieses Maskuline und bei mir haben die Kleidungsstücke weibliche Akzente." Damit sie aber trotzdem modisch aufeinander abgestimmt sind, hat das langjährige Paar eine Art Ritual: "Wie die meisten Paare, frage ich dann auch ab und an: 'Was ziehst du an?' Sodass man ungefähr weiß, dass nicht der eine in Stiefeln und der andere in Flip-Flops auftritt."

Das Ehepaar ist seit sieben Jahren zusammen und versteht sich inzwischen blind, wie Daniel lachend zugibt: "Wir kennen uns schon ganz gut." Neben ihrer Arbeit an der gemeinsamen Kollektion genießen sie das Familienleben mit ihrer kleinen Tochter, die 2022 das Licht der Welt erblickte. Die Idee für die Modekollektion entstand laut Patrice aus ihrer Leidenschaft für schlichte, aber stilvolle Outfits. Besonders wichtig sei für die beiden, dass Mode verbindet – nicht nur Menschen, sondern auch Beziehungen. Mit dem gemeinsamen Projekt bei QVC haben sie eine neue Art gefunden, ihre Partnerschaft und Kreativität nach außen zu tragen.

Promiflash Daniel und Patrice Aminati beim Fotoshooting ihrer QVC-Kollektion

