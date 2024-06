Stars bei der "House of the Dragon"-Premiere in Höchstform!

Die neue Staffel House of the Dragon ist in Sicht. In London feierte der Ableger von Game of Thrones zum zweiten Mal Premiere – und die Stars zeigten sich von ihrer besten Seite. Vor allem die Hauptdarsteller Matt Smith (41), Olivia Cooke (30), Emma D'Arcy (31) und Ewan Mitchell glänzten auf dem zweifarbigen Teppich. Während Olivia und Matt sich für schlichte Looks in Dunkelblau und Schwarz entschieden, stach vor allem das Outfit von Ewan heraus. Der Schauspieler trug einen samtenen dunkelroten Mantel mit einem schwarzen Gürtel um die Taille. Rhaenyra-Darstellerin Emma, fügte ihrem Look ein ganz besonderes Accessoire bei: Sie schmückte ihre Zähne mit goldenen Schnörkeln, die an das Drachenlogo der Show erinnern.

Was sie in der zweiten Staffel "House of the Dragon" erwartet, wissen die Fans wohl noch nicht. Nur wenige Details gelangten in den vergangenen Monaten an die Öffentlichkeit. Im Jahr 2022 gab Showrunner Ryan Condal lediglich preis, dass die kommende Staffel genauso blutig sein wird wie die erste. "Staffel eins hat den Tisch für ein sehr blutiges Festmahl gedeckt", teaserte Ryan gegenüber Entertainment Weekly an. So werden die Streitigkeiten zwischen den Familien Targaryen und Hightower im Vordergrund stehen. Er freue sich sehr darauf, die Entwicklungen all der Figuren zu sehen, die in Staffel eins eingeführt worden waren. Die Produktion begann im Sommer 2023.

"House of the Dragon" ist der bisher einzige Ableger von "Game of Thrones". Doch dabei soll es nicht bleiben. Aktuell ist bereits ein weiteres Spin-off in Arbeit. Die noch namenlose Serie behandle laut Daily Mail die Eroberung von Westeros durch Aegon Targaryen, den König, der den Eisernen Thron schuf und so das Königreich aufbaute, das den GoT-Fans so vertraut ist. Ein Wiedersehen mit den geliebten Figuren der Mutterserie wird es demnach wohl eher nicht geben – und das nicht nur, weil die neue Serie mehrere Jahrhunderte vor den Ereignissen in "Game of Thrones" spielt. Vor allem Daenerys-Darstellerin Emilia Clarke (37) ist der Meinung, die Geschichte sei auserzählt.

Getty Images Emma D'Arcy, "House of the Dragon"-Darstellerin

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im Juni 2024

