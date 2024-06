HBO bestätigt: "House of the Dragon" bekommt dritte Staffel

Die Drachen fliegen weiter! HBO hat offiziell bekannt gegeben, dass House of the Dragon eine dritte Staffel erhalten wird. Diese aufregende Nachricht verkündet der US-amerikanische Pay-TV-Sender am Donnerstag, ganz zur Freude der zahlreichen Fans. Der Erfolg der ersten beiden Staffeln hat das Netzwerk dazu bewegt, die epische Geschichte um das Haus Targaryen fortzusetzen. Ob bekannte Charaktere der ersten beiden Staffeln wieder zurückkehren, ist noch unklar, aber die Produktion verspricht neue und aufregende Handlungsstränge.

HBO ist sichtlich stolz auf den anhaltenden Erfolg der Serie und ließ verlauten, dass die Zuschauerzahlen und die positive Resonanz der Zuschauer maßgeblich zur Entscheidung für eine dritte Staffel beigetragen haben. "Wir sind begeistert, 'House of the Dragon' für eine weitere Staffel zurückzubringen und den Fans mehr von der packenden Geschichte bieten zu können", sagte ein Sprecher des Senders. Die Dreharbeiten zur neuen Staffel sollen noch dieses Jahr beginnen, sodass mit einer Ausstrahlung im nächsten Jahr zu rechnen ist.

"House of the Dragon" ist ein Prequel zur erfolgreichen Serie Game of Thrones und basiert auf dem Buch "Feuer und Blut" von George R. R. Martin (75). Die Handlung spielt etwa 200 Jahre vor den Ereignissen von "Game of Thrones" und beleuchtet den Aufstieg und Fall des Hauses Targaryen. Seit der Premiere hat die Serie viele Lobeshymnen von der Kritik erhalten und eine treue Fangemeinde aufgebaut. Mit der Verlängerung um eine dritte Staffel zeigt HBO einmal mehr, dass das Interesse an den Geschichten aus Westeros ungebrochen ist.

Die Neuigkeiten über die Verlängerung von "House of the Dragon" kommen kurz nachdem HBO einen weiteren Ableger des "Game of Thrones"-Universums angekündigt hat. Vor Kurzem verriet George R. R. Martin in seinem Blog erste Details zu "A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight". "'The Hedge Knight' wird deutlich kürzer sein als 'Game of Thrones' und 'House of the Dragon' und mit einem ganz anderen Ton erzählt werden. Aber es ist immer noch Westeros, also kann sich niemand wirklich sicher fühlen", schrieb der Fantasy-Experte. Die neue Serie soll im Jahr 2025 erscheinen und verspricht, eine frische, aber ebenso packende Perspektive auf die Welt von Westeros zu bieten.

Die Produktion von "The Hedge Knight" ist bereits in vollem Gange: Zwei Hauptrollen wurden auch schon besetzt. So wird der irische Schauspieler Peter Claffey (27) als Ser Duncan zu sehen sein, während der britische Kinderstar Dexter Sol Ansell den Part von Egg übernimmt. George zeigte sich begeistert und teilte mit: "Mir wurde gesagt, dass sie gerade die erste Lesung zusammen hatten und es großartig lief." Sollten die neuen Geschichten gut ankommen, plane der Autor bereits weitere Umsetzungen wie "The Sworn Sword" und "The Mystery Knight".

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im Juni 2024

Sky Atlantic Cast von "House of the Dragon"

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® "House Of The Dragon"-Plakat

Getty Images Der Eiserne Thron

