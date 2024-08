Kit Harington wird "House of the Dragon" wohl nie anschauen

Der Schauspieler Kit Harington (37) wurde einem breiten Publikum durch seine Verkörperung des Jon Schnee in der globalen Erfolgsserie Game of Thrones bekannt. Heute meidet er die Show sowie das Prequel House of the Dragon allerdings! Auf der Premiere der dritten Staffel von "Industry" in New York findet er gegenüber Associated Press klare Worte. Angesprochen auf den gefeierten Ableger des Fantasyhits rund um die Geschichte des Hauses Targaryen gesteht er: "Ich glaube nicht, dass ich mir diese Serie jemals ansehen werde!"

Der 37-Jährige gibt offen zu, dass er nicht vorhat, die Produktion rund um die Vorgeschichte von "Game of Thrones" anzuschauen. Diese Entscheidung begründet er mit seiner persönlichen Beziehung zur Historie und zum Dreh der Show: "Ich glaube, ich habe einfach zu viel Zeit dort verbracht." Dem Team hinter dem Welterfolg wünscht er jedoch alles Gute und ergänzt: "Ich hörte, dass es wunderbar ist und wirklich gut läuft." Privat ist der Darsteller aufgrund einer Begegnung am Set der Kultserie glücklich vergeben: Mit seiner ehemaligen Kollegin Rose Leslie (37) ist er seit 2018 verheiratet und hat mit ihr zwei gemeinsame Kinder.

Die Distanz zu dem Spin-off kommt von außen betrachtet etwas überraschend, da der Brite erst kürzlich erneut in die Welt von Westeros eintauchte! Für einen Werbespot des Spiels "Game of Thrones: Legends" schlüpfte er wieder in seinen ikonischen Charakter. In dem veröffentlichten Clip sagte er seinen legendären Satz "Der Winter naht" und kündigte damit ein neues Abenteuer an. Der auf YouTube kursierende Spot enthält einige Anspielungen und beinhaltet unter anderem Interaktionen mit bekannten Charakteren aus der Originalserie.

Getty Images Kit Harington mit seiner Ehefrau Rose Leslie bei den Golden Globe Awards

RTL II Kit Harington und Emilia Clarke in "Game of Thrones"

