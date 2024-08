So erfolgreich ist die zweite Staffel "House of the Dragon"

Am 17. Juni ging die zweite Staffel von House of the Dragon an den Start und zog die Westeros-Fans erneut in ihren Bann. Zwischen dem 08. und 14. Juli verzeichnete die Serie laut Wrap.Pro rund um Prinzessin Rhaenyra 1,273 Milliarden gestreamte Minuten. Damit landete die Eigenproduktion des amerikanischen Senders HBO auf Platz eins der Streaming-Wochencharts und war zum ersten Mal das meistgesehene Streaming-Programm.

Wie Variety berichtet, bestätigte Showrunner Ryan Condal während einer Pressekonferenz am 05. August, dass es noch zwei weitere "House of the Dragon"-Staffeln geben wird. Nach der vierten Staffel wird dann allerdings Schluss sein. An der nächsten Staffel wird derzeit geschrieben – Anfang 2025 sollen dann die Dreharbeiten beginnen.

Für einen dürften diese Informationen allerdings keine Rolle spielen: Kit Harington, der Star der Ursprungsserie Game of Thrones, verriet kürzlich im Gespräch mit Associated Press, dass er das Drachen-Prequel meidet. "Ich glaube nicht, dass ich mir diese Serie jemals ansehen werde", betonte der Schauspieler. Als Grund nennt er seine persönliche Beziehung zur Historie: "Ich glaube, ich habe einfach zu viel Zeit dort verbracht."

© 2022 Home Box Office, Inc. All rights reserved HBO® "House Of The Dragon"-Plakat

RTL II Kit Harington und Emilia Clarke in "Game of Thrones"

