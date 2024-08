HBO bestätigt: "House of the Dragon" endet mit Staffel vier

Fans müssen sich von House of the Dragon verabschieden: Die HBO-Serie endet nach der vierten Staffel. Wie Variety nun berichtet, verkündete Showrunner Ryan Condal die Nachricht während einer Pressekonferenz am Montag, dem 5. August. Dabei bestätigte er, dass die Serie, die das Prequel zu Game of Thrones darstellt, nach zwei weiteren Staffeln abgeschlossen wird. Die dritte Staffel wird derzeit geschrieben und soll Anfang 2025 gedreht werden. Ob die nächste Staffel ebenfalls aus acht Episoden bestehen wird, ist noch unklar.

"House of the Dragon" basiert auf George R. R. Martins (75) 2018 erschienenem Roman "Fire & Blood" und spielt Hunderte von Jahren vor den Ereignissen in "Game of Thrones". Die Serie dreht sich um die Vorfahren von Daenerys Targaryen, wobei Emma D'Arcy (32) als Prinzessin Rhaenyra Targaryen und Matt Smith (41) als Prinz Daemon Targaryen auftreten. Weitere Hauptdarsteller sind Paddy Considine (50), Olivia Cooke (30), Fabien Frankel, Rhys Ifans (57), Sonoya Mizuno und Steve Toussaint.

Die Verkündung, dass die beliebte Show mit der vierten Staffel enden wird, mag für einige Fans sehr plötzlich kommen – immerhin wurde erst im Juni bekannt gegeben, dass die Serie aufgrund ihres Erfolgs eine dritte Staffel spendiert bekommt. "Wir sind begeistert, 'House of the Dragon' für eine weitere Staffel zurückzubringen und den Fans mehr von der packenden Geschichte bieten zu können", erklärte ein Sprecher des Senders und ergänzte, dass die Zuschauerzahlen und die positive Resonanz der Zuschauer ausschlaggebend dafür gewesen seien, dass die dritte Staffel grünes Licht bekommen habe.

Getty Images Der "House of the Dragon"-Cast bei der Premiere der zweiten Staffel im Juni 2024

Sky Atlantic Cast von "House of the Dragon"

