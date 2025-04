Royal-Streit: Königin Camilla soll die Strippenzieherin sein

Königin Camilla (77) soll Berichten zufolge eine zentrale Rolle im Streit zwischen Herzogin Meghan (43) und Prinzessin Kate (43) gespielt haben. Insider behaupten laut OK Magazine, dass die Spannungen von Anfang an geschürt wurden, besonders nachdem Meghan und Prinz Harry (40) ihre Verlobung bekannt gaben. Harry enthüllte in seiner Autobiografie "Reserve", dass die Berichterstattung über eine vermeintliche Tränen-Auseinandersetzung zwischen Meghan und Kate nicht den Tatsachen entsprach. Angeblich wurde die Geschichte absichtlich lanciert, wobei der Verdacht auf Camilla und sogar Prinz William (42) fiel. "Camilla ist immer darauf bedacht, sich selbst zuerst abzusichern", so eine Quelle, die darauf hinweist, dass der Streit der beiden Frauen die Aufmerksamkeit von Camilla und Charles ablenken sollte.

Harry beschuldigte seine Stiefmutter weiter, familiäre Konflikte geschickt für ihre eigene PR-Strategie genutzt zu haben. In Interviews nannte er sie "gefährlich" und warf ihr vor, ihn "auf ihrem persönlichen PR-Altar geopfert" zu haben. Auch für Kate soll die Anfangszeit im königlichen Umfeld schwierig gewesen sein, wie der royale Experte Tom Quinn erklärte: "Camilla war anfangs nicht sehr begeistert von Catherine." Diese Spannungen hätten nicht nur das Verhältnis zwischen Meghan und Kate beeinträchtigt, sondern auch zwischen Harry und William Gräben aufgeworfen. Die Folge: Die Familie geriet in eine Spirale aus gegenseitigen Vorwürfen und medialen Enthüllungen, die jede Chance auf Versöhnung vermeintlich zerstörte.

Trotz all der Vorfälle scheint es jedoch Hoffnung auf Frieden zu geben. Insbesondere Kates jüngste gesundheitliche Probleme sollen sie dazu bewegt haben, alte Konflikte zu hinterfragen. Meghan, so verriet eine Quelle, habe Kate während dieser schwierigen Zeit Trost und Unterstützung angeboten. Beide Frauen sollen sich mittlerweile der Einsicht nähern, dass Streit und Groll unnötig seien. "Kate ist voller Dankbarkeit und möchte keine Zeit damit verschwenden, alte Konflikte aufrechtzuerhalten", erklärte der Insider OK Magazine weiter. Fans der Royals dürfen also gespannt sein, ob sich diese Bereitschaft zur Versöhnung in einem offiziellen Neubeginn zeigen wird.

Getty Images Herzogin Meghan, Königin Camilla und Prinzessin Kate, September 2022

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan im Jahr 2022

