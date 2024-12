So hart war der "James Bond"-Ruhm für Filmstar Daniel Craig

Daniel Craig (56) sprach bei einer Veranstaltung des British Film Institute in London am Montagabend offen über die Auswirkungen, die seine ikonische Rolle als James Bond auf sein Familienleben hatte. Laut Variety erklärte der Hollywood-Schauspieler, dass es für ihn und seine Familie "emotional ziemlich schwierig" gewesen sei, mit dem enormen Ruhm umzugehen, der mit der legendären Rolle des Geheimagenten verbunden ist. Besonders die ständige öffentliche Aufmerksamkeit habe eine große Herausforderung dargestellt.

Auf die Frage, ob er es genossen habe, den James Bond zu spielen, antwortete der Schauspieler: "Ich habe jede Sekunde geliebt. Aber einiges war hart, seltsam und emotional ziemlich schwierig für alle, auch für meine Familie. Der Ruhm ist einfach seltsam." Er fügte hinzu, dass er nach jedem Bond-Film so erschöpft war, dass er sechs Monate brauchte, um sich emotional zu erholen. "Ich hatte immer die Einstellung, dass das Leben an erster Stelle kommt. Als die Arbeit eine Weile Vorrang hatte, hat es mich ausgelaugt", erzählte er Sunday Times. Vor seiner Zeit als Bond-Darsteller konnte er noch überall hingehen, ohne erkannt zu werden. "Ich arbeitete und hatte ein bisschen Ruhm, genug, um einen Drink an der Bar zu bekommen. Aber ich konnte immer noch überall hingehen", erklärte er.

Daniel Craig ist seit 2011 mit der Schauspielerin Rachel Weisz (54) verheiratet. Gemeinsam haben sie eine sechsjährige Tochter namens Grace. In einem Interview mit The Guardian im Jahr 2023 sprach Rachel darüber, wie sie mit der Berühmtheit umgeht: "Berühmtheit bedeutet mir wirklich nichts. Es ist überhaupt keine Arbeit, nicht bei Veranstaltungen aufzutauchen. Und es ist auch keine Arbeit, ein Privatleben zu führen." Sie fügte hinzu: "Ich bin jetzt daran gewöhnt. Wenn jemand meinen Mann erkennt, ist das einfach ein Teil des Lebens. Sie sind normalerweise wirklich nett und sagen: 'Bester Bond aller Zeiten!' oder so. Es ist nicht an einem Punkt, an dem es schwierig oder bedrückend ist."

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Craig als James Bond in "Casino Royale"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rachel Weisz und Daniel Craig bei der "Queer"-Premiere in Venedig, September 2024

Anzeige Anzeige