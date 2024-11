Wegen Christians Baby? Antonia Elena geht es nicht so gut

Christian Wolf und seine neue Freundin Romina Palm (25) erwarten ein Kind. Erst vor wenigen Monaten bekam der Influencer aber einen Sohn mit seiner Ex Antonia Elena, doch sie trennten sich noch vor der Geburt. Bislang hatte sich Toni nicht dazu geäußert, dass Christian wieder ein Kind erwartet. In ihrer Instagram-Story gibt sie nun aber ein allgemeines Update, wie es ihr derzeit geht. "Es geht so ... ehrliche Antwort. Gerade passieren einfach viele Dinge, die nicht leicht für mich sind und die ich sacken lassen und verarbeiten möchte. Deswegen bin ich auch etwas in mich gekehrt, weniger aktiv und einfach 'bei mir'", gibt die Fitnessinfluencerin ehrlich zu.

Zwar nennt Toni in ihrem Statement keine Gründe, jedoch deutet sie die News um den Nachwuchs ihres Ex-Freundes an. "Als Mama geht man irgendwie anders mit sowas um ... kann es schlecht beschreiben, aber ich will stark für Noah sein. Ich werde darauf auch nicht im Detail eingehen, weil ich das nicht öffentlich teilen möchte, ihr könnt es euch sicher denken", erklärt die Fitnessinfluencerin. Derzeit macht sie sich eine schöne Zeit in Kapstadt mit ihren Liebsten und Söhnchen Noah und kann sich sicherlich super ablenken. Außerdem kann die Neu-Mama auch auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. "Danke für euer Verständnis. Ihr seid eine sehr tolle Community und kennt mich sehr gut", schließt Antonia ab.

Die Schwangerschaft von Romina und Christian kam für viele überraschend – nicht zuletzt auch für das Paar selbst. "Als wir vor wenigen Wochen erfahren haben, dass Romina ohne künstliche Befruchtung schwanger geworden ist, waren wir erst überwältigt. Und vor allem sind wir seitdem voller Freude über dieses kleine Wunder", schrieb der Unternehmer auf Instagram.

