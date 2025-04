Inka Bause lehnte "Playboy"-Anfragen immer wieder ab

Inka Bause (56) hat verraten, warum sie sich nie auf ein Angebot des Playboy eingelassen hat – obwohl sie zweimal angefragt wurde. Bereits mit 16 Jahren erhielt sie eine Anfrage des DDR-Fotografen Günther Geffroy, lehnte aber sofort ab. Zehn Jahre später versuchte es der "Playboy" erneut, doch die Moderatorin und Sängerin erteilte wieder eine Absage. Grund dafür war ihre Tochter, die zu der Zeit ein Teenager war. In der Sendung "MDR Riverboat" erklärte die 56-Jährige ihre Entscheidung: "Ich habe gesagt: 'Wenn Sie mir ein Argument nennen können, das ich meiner damals kleinen Teenagertochter erklären kann und der Grund ist nicht das Geld, dann mache ich es.'" Ein überzeugendes Argument blieb jedoch aus.

Trotz Absagen ist Inka dem "Playboy" nicht abgeneigt. Sie betonte in der Talkrunde ihre Sympathie für das Magazin und erklärte: "Ich liebe den 'Playboy'. Ich finde den wirklich sehr interessant." Besonders begeistert sie das berühmte Interview auf der letzten Seite. Nach eigener Aussage habe man ihr in den Neunzigern für ein Shooting einen sechsstelligen Betrag angeboten. "Mir hätten heute noch die Ohren geschlackert bei dem Geld", gestand sie in einem früheren Interview mit RTL. Dennoch blieb sie konsequent bei ihrer Entscheidung. Heute blickt die Bauer sucht Frau-Moderatorin auf eine 40-jährige Karriere zurück, die sie mit einem neuen Album und einer Jubiläumstour feiert.

Inka wurde in der DDR geboren und feierte 1984 als Teenagerin mit dem Song "Spielverderber" ihren Durchbruch. Später moderierte sie gemeinsam mit ihrem damaligen Mann Hendrik Bruch (✝53) die TV-Sendung "Talentbude". Mit ihrer authentischen und bodenständigen Art wurde sie besonders durch "Bauer sucht Frau", was sie seit 2005 bei RTL moderiert, einem breiten Publikum bekannt. Privat ist die Moderatorin seit vielen Jahren Single und widmet sich stattdessen voll und ganz ihrer Familie und Karriere.

Instagram / inka.bause Inka Bause im November 2022

Action Press Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin

