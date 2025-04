Inka Bause blickt auf tragischen Tod des Ex-Mannes zurück

Im Rahmen des Erfolgsformats Bauer sucht Frau moderiert sich Inka Bause (56) seit nunmehr 20 Jahren in die Herzen der Zuschauer. Doch auch die kesse Blondine mit dem strahlenden Lächeln blickt auf dunkle Zeiten zurück: Die Musikerin hat nun über die tragischen Umstände ihrer Ehe mit Hendrik Bruch (✝53) gesprochen. Die beiden hatten sich an der Hochschule kennengelernt, 1996 geheiratet und sich 2005 getrennt. "Wir wollten gemeinsam alt werden", erinnerte sich die TV-Ikone im Interview mit Bild und ergänzte: "Ich bewunderte ihn, wie ich meinen Vater bewunderte. Und er bewunderte mich." Doch Hendrik, der Komponist und Sänger war, litt unter schweren Depressionen. Im Jahr 2016, einen Tag vor dem 20. Geburtstag der gemeinsamen Tochter Anneli, beging Hendrik Suizid. Inka erfuhr von seinem Tod, als sie gerade dabei war, einen Geburtstagskuchen für ihre Tochter zu backen.

Besonders die Jahre vor Hendriks Tod waren für die Familie von Herausforderungen geprägt. Der Musiker hatte mehrfach versucht, Suizid zu begehen, und mit seelischen Abgründen gekämpft, die Inka im Interview mit der Zeitung als "eine Baustelle aus seiner Kindheit und Psyche" beschrieb. Als auch ihr Vater starb, hatte Inka keine Kraft mehr: "Es wurde immer dunkler. Ich bin dagegen nicht angekommen." Diese Tragödie habe Spuren hinterlassen, wie Inka offen zugab: "Das wird jeder verstehen, der einen Suizid innerhalb der Familie hatte." Die Verarbeitung sei schwierig gewesen. "Man fragt sich ständig, was wäre gewesen, wenn ich ihn an dem Tag angerufen hätte? Aber es nutzt nichts", erklärte sie.

Trotz allem stellte sie immer wieder das Glück ihrer Tochter in den Mittelpunkt und schaffte es, diese schwierige Zeit über die Jahre zu navigieren. Inka, die seit Jahren Singles in der beliebten RTL-Show begleitet, gelingt es mit ihrer warmen, offenen Art, Menschen in allen Lebenslagen zu berühren – sei es auf der Bühne, im Fernsehen oder abseits des Rampenlichts in ihrem persönlichen Umfeld. Tochter Anneli, heute erwachsen, bleibt ein zentraler Halt in ihrem Leben. Im Gespräch mit Gala verriet Inka erst im Herbst letzten Jahres, dass sie ein "wirklich tolles Leben" habe – auch als Langzeitsingle. Sie suche zwar nicht aktiv nach einem Partner, würde aber auch nicht nein sagen, wenn sie ihren Traumpartner treffen würde.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

RTL / Stefan Gregorowius Inka Bause, "Bauer sucht Frau"-Moderatorin