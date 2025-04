Jenna Ortega spricht ganz offen über ihre Zwangsstörungen

Jenna Ortega (22) hat in einem Radiointerview offen über ihre Zwangsstörungen – im Englischen OCD abgekürzt – gesprochen, die ihren Alltag stark beeinflussen. Die Schauspielerin war in der Sendung "Heart Evenings" mit Dev Griffin (40) zu Gast, um gemeinsam mit Paul Rudd (56) ihren neuen Film "Death of a Unicorn" vorzustellen. Dabei verriet Jenna, dass ihre Abende oft eine Herausforderung seien, da sie unter intensiven, zwanghaften Gedanken und Verhaltensweisen leide. "Wenn ich müde bin, wird mein OCD ziemlich intensiv", erklärte die Schauspielerin. Besonders das Reisen und die ständigen Wechsel von Arbeitsumgebungen würden es ihr erschweren, eine feste Routine zu etablieren.

Im Gespräch beschrieb Jenna, wie sich die Störung bei ihr äußert: "Manchmal verbringe ich meine Abende damit, völlig erschöpft die Treppe sechs Mal hoch und runter zu laufen, weil ich denke, dass ich das tun muss, um sicherzugehen, dass niemand in mein Haus einbricht." Trotz der Müdigkeit arbeite sie oft bis spät in die Nacht, lese Drehbücher oder beantworte E-Mails. Work-Life-Balance sei schwierig, fügte sie hinzu, da sie ihre Energie tagsüber ganz ihrer Arbeit widme und erst abends Zeit für andere Dinge finde. Auch Paul teilte einige Einblicke in seine Routine und scherzte, dass er mit zunehmendem Alter immer früher ins Bett gehe. Dafür stehe er gerne früh auf und beginne mit seiner Morgenroutine. Erst kürzlich sprach Paul in einem Interview auch darüber, wie beeindruckt er von seinem Co-Star sei.

Jenna, die durch Serien wie Wednesday und Filme wie Scream weltweit bekannt wurde, erhielt viel Zuspruch von ihren Fans für ihre Offenheit. Jenna spricht eher selten über private Details, weswegen ihre Schilderungen über ihre Zwangsstörungen für viele unerwartet kamen. Die Schauspielerin ist dafür bekannt, sich leidenschaftlich für mentale Gesundheit einzusetzen und nutzt ihre Plattform regelmäßig, um über sonst oft stigmatisierte Themen zu sprechen. Unterstützt von ihrer Familie und engen Freunden zeigt sie sich trotz ihrer Herausforderungen kämpferisch und ehrgeizig – Eigenschaften, die ihr Publikum an ihr schätzt.

Getty Images Paul Rudd bei der Benefizveranstaltung Night of Too Many Stars, 2025

Getty Images Jenna Ortega in Venedig, August 2024

