Dieser Star fliegt kurz vor dem "Promis unter Palmen"-Finale

Das langersehnte Promis unter Palmen-Finale steht kurz bevor. Doch noch bevor einer der übrigen Teilnehmer zum Sieger auserkoren wird, muss ein Realitystar die Show in Folge sieben kurz vor dem Ende verlassen: Und es trifft Claudia Obert (63)! Die Das Sommerhaus der Stars-Berühmtheit muss ihre Koffer packen, nachdem sie in der Exit-Zeremonie von Chris Manazidis, Menowin Fröhlich (37) und Melody Haase (31) je eine Stimme bekommt. "Ich bin enttäuscht. Abschied nehmen ist immer wie ein bisschen Sterben. Wenn man so einen schönen Platz verlassen muss...", erklärt Claudia. Abschließend drückt sie den verbliebenen Mädels aber noch die Daumen – die Frauen sollen die Männer besiegen.

Mitstreiterin Lisha, die in der Exit-Zeremonie an der Seite von Claudia um ihren Verbleib in der Show zittern musste, darf sich mit dem Exit der Designerin zu den letzten sechs "Promis unter Palmen"-Kandidaten zählen – scheint, als sei also alles ganz nach ihrem Plan verlaufen. "Mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall, dass Claudia die Villa verlässt. Sie wurde jetzt wirklich sehr, sehr lange durch die Show getragen von uns allen", kündigte Lisha nämlich zu Beginn von Folge sieben an. Daraufhin versprach sie, dass sie bei der heutigen Challenge – in der sie mit Cosimo Citiolo (43), Nikola Glumac (29) und Claudia zusammenspielte – versucht, "so schlecht wie möglich zu spielen", damit ihr Team verliert – und Claudia gehen muss.

Für Claudia ist der heutige aber nicht der erste "Promis unter Palmen"-Abschied. Die 63-Jährige nahm bereits 2020 an der ersten Staffel teil – damals verließ sie das Format allerdings kurz vor dem Finale aufgrund von Mobbing freiwillig. Trotz der bisherigen zwei Show-Misserfolge wäre die Luxus-Lady aber bereit, ein drittes Mal teilzunehmen. "Ich hoffe, ich darf nächstes Jahr wieder", äußerte sie sich euphorisch im Interview mit Promiflash.

Sat.1/Joyn/Tan Nian Xing Claudia Obert bei "Promis unter Palmen" 2025

Joyn / Tan Nian Xing Lisha Savage bei "Promis unter Palmen", 2025

