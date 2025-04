Sarah Liebich glaubt nicht an Echtheit von Nicos neuer Liebe

Die Beziehung von Nico Legat (27) und Nina Kristin (42) sorgt für Gesprächsstoff – und für Zweifel. Nico, bekannt aus diversen Reality-TV-Shows, hatte kürzlich seine Liebe zur ehemaligen Schauspielerin Nina Kristin öffentlich gemacht. Doch seine Ex-Freundin Sarah Liebich hat dazu eine klare Meinung. Im Interview mit Promiflash zweifelte sie die Echtheit der Verbindung an. "Ich glaube, die Beziehung hält maximal für ein paar Artikel und eine TV-Show", erklärte der Social-Media-Star entschieden. Den beiden wolle sie aber trotzdem nichts Schlechtes wünschen und fügte hinzu: "Sollte ich mich täuschen, wünsche ich den beiden alles Gute und würde mich für Nico sogar freuen."

Die Zweifel an der Beziehung, die vermehrt aus dem Umfeld von Nico laut werden, scheinen jedoch nicht ganz unbegründet zu sein. Nina betonte kürzlich selbst in einem Interview mit RTL, wie sehr sie Nico schätze. "Er ist unfassbar süß, ein richtiger Gentleman", schwärmte sie womöglich etwas zu offensichtlich von dem 27-Jährigen. Auf ihrem Instagram-Profil teilte sie dazu bereits ein Kussfoto, das die Fans zu regen Diskussionen anheizte. Die beiden hatten sich beim Dreh der Realityshow The 50 kennengelernt und angeblich sofort zueinandergefunden. Doch nicht nur Sarah äußerte Skepsis: Auch andere Stimmen im Netz sagten dem neuen Paar nach, dass sie vor allem eine PR-Motivation antreiben könnte.

Nico ist kein Unbekannter im Reality-TV-Kosmos. Der Sohn des ehemaligen Bundesligaprofis Thorsten Legat (56) stand schon früh im Rampenlicht und sorgte in Formaten wie Temptation Island für Schlagzeilen. Während Sarah ihre kritischen Worte öffentlich machte, scheint der Kontakt zwischen ihr und Nico auch am Ende ihrer Beziehung kompliziert gewesen zu sein. Schon damals waren Gerüchte der Untreue im Umlauf, die Sarahs Vertrauen nachhaltig erschüttert haben könnten. Die Skepsis an Nicos neuer Beziehung hat daher wohl auch persönliche Wurzeln.

Instagram / nina__kristin Nico Legat und Nina Kristin im März 2025

Instagram / sarahxliebich Sarah Liebich, Influencerin

