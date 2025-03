"Unfassbar süß": Nina Kristin schwärmt von Nico Legat

Nina Kristin (42) und Nico Legat (27) bandeln aktuell miteinander an. Im Interview mit RTL geriet die Reality-TV-Darstellerin über den Sohn von Thorsten Legat (56) ordentlich ins Schwärmen. "Nico ist so unfassbar süß, da spielen auch seine vielen Tattoos keine Rolle. Thorsten hat ihn richtig gut erzogen, ein Gentleman", lobt Nina ihren Verehrer. Sie empfinde die Verbindung mit ihm als magisch. Auf Social Media teilte sie auch bereits ein romantisches Kussfoto mit Nico.

Nico und Nina lernten sich beim Dreh von The 50 kennen und fanden dort offenbar Gefallen aneinander. Doch die beiden seien noch ganz am Anfang. "Es läuft in die richtige Richtung, es ist schon mehr als ein 'man lernt sich kennen'. Es sind auch schon Gefühle im Spiel", verriet Nico vor wenigen Tagen in seiner Instagram-Story. Er sei sehr dankbar dafür, sie kennenlernen zu dürfen. "Es ist sehr intensiv, es ist sehr ernst und es ist unfassbar schön – ihr seht, wie ich lache. Ich komme wieder zurück ins Leben. Ich bin dankbar, dass ich diese Frau kennenlernen darf", erklärte der Ex-Prominent getrennt-Teilnehmer freudig.

Während Nico und Nina sich näherkommen, sind nicht alle große Fans von ihrer Verbindung. Mrs.Marlisa (35) nutzte die Gelegenheit bereits, um gegen die beiden im Netz zu schießen: "Das ist die größte Fake-PR-Beziehung, die ich jemals gesehen habe." Zudem behauptete die Bloggerin, dass Nico noch vor Kurzem Kontakt zu ihr suchte. "Hauptsache, er hat mir am Montag noch geschrieben. Kaufen wir den beiden mal ab, dass sie ziemlich doll in Love sind. Ich freue mich schon auf die neue Sommerhaus-Staffel mit den beiden", deutete Marlisa an.

RTL Nico Legat, ehemaliger "Prominent getrennt"-Teilnehmer

Nicole Kubelka / Future Image / ActionPress Marlisa Rudzio bei den Reality Awards 2024

