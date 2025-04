So stellt Knossi sich seinen letzten Lebensabschnitt vor

Jens Heinz Richard Knossalla, besser bekannt als Knossi (38), legt in einem seiner Twitch-Streams unerwartete Pläne für seine Zukunft offen. Der Twitch-Star, der als "König des Internets" bekannt ist, plane, seinen Lebensabend in den Vereinigten Staaten zu verbringen – und habe dabei besonders Las Vegas im Blick. "Ich werde dort meinen letzten Lebensabschnitt verbringen", verrät der Entertainer seinen Fans. Dabei sei ihm eines besonders wichtig: ein entspanntes Leben. "Da bin ich nicht mehr berufstätig, möchte da nur noch sitzen, abends an der Willy-Wonka-Maschine", schildert Knossi. Finanzielle Vorteile seien dafür kein Grund, wie er betont: "Ob ich Steuern spare, ist mir alles egal."

Neben seinen Plänen, die Mischung aus warmem Klima und Unterhaltung in Las Vegas zu genießen, spricht Knossi zudem über seine Karrierevorstellungen. Streaming bis ins hohe Alter kommt für ihn offenbar nicht infrage: "Ich glaube nicht, dass ich mit 65 noch den Stream anballer", erklärt er im gleichen Atemzug. Was ihn nach Amerika ziehe, seien unter anderem die engen Freundschaften und die Lebensqualität, die er dort sehe. Kulinarische Genüsse stehen dabei ebenfalls hoch im Kurs: "Was Schönes essen gehen. Wo? Bei Gordon Ramsay", fügt Knossi hinzu. Während einige Fans die Pläne des Showmans unterstützen, äußern andere Zweifel daran, dass er sich tatsächlich aus der Entertainment-Welt zurückziehen könnte.

Knossi, der mit seiner energiegeladenen Art Millionen von Fans begeistert, hat sich über die Jahre ein außergewöhnliches Image aufgebaut, das gut zu seiner Wahl passt. Las Vegas, eine Stadt voller Glitzer, Casinos und glamourösem Entertainment, könnte tatsächlich der perfekte Ort für den charismatischen Streamer sein, um sein Leben ausklingen zu lassen. Neben seiner Karriere als Streamer ist Knossi auch als Moderator, Musiker und Schauspieler erfolgreich. Durch seinen vielseitigen Content, ob Casino-Streams oder Unterhaltungssendungen, hat er sich eine loyale Fangemeinde geschaffen – doch auch ein König braucht irgendwann eine Pause. Ob seine Pläne wahr werden, bleibt offen, doch wenn Knossi, der von einer eigenen Version des Dschungelcamps träumt, eines immer bewiesen hat, dann, dass er seine Träume konsequent verfolgt.

Instagram / knossi Knossi im April 2024

Robert Schmiegelt / Future Image / ActionPress Knossi und seine Verlobte Lia im Juni 2024

