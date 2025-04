Tommy nennt sie "Bebe": Sandra Sicora reagiert schnippisch

In der fünften Folge "#CoupleChallenge" passierte Tommy Pedroni (30) ein kleiner Fauxpas: Dem Realitystar rutschte gegenüber seiner Ex-Freundin der Kosename "Bebe" heraus. Seine Freundin Paulina Ljubas (28), die gemeinsam mit ihm an der TV-Show teilnimmt, sah darin allerdings kein Problem – sondern war eher der Meinung, dass die Ex on the Beach-Bekanntheit "sehr krass Tommys Nähe sucht" und "arg" an ihm "dranklebt". Diese Aussage scheint Sandra gehörig gegen den Strich zu gehen. Unter einem Instagram-Clip der Sendung wettert sie daher jetzt: "Er nennt mich 'Bebe', aber ich bin die, die arg die Nähe sucht. Ja, nee, ist klar."

Auch Paulina reagierte kürzlich auf das Missgeschick ihres Partners. Da sie sich in der Vergangenheit nicht besonders gut mit Sandra verstanden hat, hätte es wohl niemanden überrascht, wenn die Situation für Zündstoff gesorgt hätte – die Köln 50667-Bekanntheit schien jedoch ziemlich gelassen damit umzugehen. "Ich glaube, so 'was kann im Eifer des Gefechts echt jedem mal passieren. Namen zu verwechseln ist menschlich – gerade, wenn man aufgeregt ist und einfach im Flow spricht", betonte sie in ihrer Social-Media-Story. Die 28-Jährige habe kurz mit dem Franzosen darüber gesprochen, jedoch kein Drama draus gemacht.

Inwiefern Sandras schnippischer Kommentar nun erneut für Zoff sorgen könnte, bleibt abzuwarten. Zuletzt schien es aber eigentlich so, als sei zwischen Tommy, seiner neuen Partnerin und seiner Ex Frieden eingekehrt. Nachdem eine Gossip-Seite im Netz über die beständige Beziehung des 30-Jährigen und Paulina berichtet hatte, meldete sich die ehemalige Temptation Island V.I.P.-Kandidatin zu Wort, verzichtete jedoch auf Sticheleien. "Vielleicht werde ich ja zur Hochzeit eingeladen – dann kann ich Blumenmädchen sein", kommentierte Sandra den Beitrag.

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Instagram / sandra.sicora Sandra Sicora im April 2025

