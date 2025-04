Elena Miras und Enrico Elia sind wohl keine Freunde mehr

Das Karussell um Elena Miras (32) dreht sich weiter – doch diesmal betrifft es nicht nur die Liebe, sondern auch eine enge Freundschaft. Erst kürzlich machte die Reality-Queen das Liebes-Aus mit ihrem Partner Leandro Teixeira öffentlich. Jetzt soll, wie Bild berichtet, auch die Beziehung zu ihrem einst besten Freund, Fashion-Influencer Enrico Elia (23), zerbrochen sein. Die beiden sollen sich nach fast drei Jahren enger Freundschaft entzweit haben – angeblich wegen einer anderen Reality-TV-Bekanntschaft, Sinan Movez (20), mit dem Elena im Promi Big Brother-Haus aneinandergeriet. Enrico behauptet, Elena habe ihn blockiert, nachdem er sich mit Sinan getroffen habe: "Wir konnten nie darüber sprechen. Für mich ist das bis heute ungeklärt. Und das tut weh."

Und das, wo er doch angeblich eine ihrer engsten Bezugspersonen gewesen sei: "Wir haben Tag und Nacht telefoniert, ich habe viele ihrer Tränen versucht zu trocknen", betont er im Gespräch mit der Zeitung. Kennengelernt hatten sich die gesundheitlich angeschlagene Elena und Enrico im Jahr 2022 bei Kampf der Realitystars. Schnell entwickelte sich eine enge Bindung, die auch hielt, als Elena an weiteren TV-Formaten wie "Promi Big Brother" oder Dschungelcamp teilnahm. Enrico betreute zwischenzeitlich sogar ihre Social-Media-Kanäle und bezeichnete sie als "eine Stütze in einer schweren Zeit". Nach eigenen Angaben sei der Kontakt abrupt abgebrochen, ohne nähere Infos. Enrico beschreibt den Streit als schmerzhaft und ungeklärt. Dennoch wünsche er seinem einstigen Schützling in der aktuellen Lebenskrise rund um die Trennung von Leandro alles Gute.

Bereits während der letzten Staffel von "Promi Big Brother" sorgte Elena, die gemeinsam mit ihrem Ex-Freund Mike Heiter (32) eine Tochter hat, mit ihrem hitzigen Streit mit Sinan für Schlagzeilen. Sinan sprach im Nachhinein offen über den Konflikt und deutete an, dass der Krach mit Elena und Cecilia Asoro (28) zu seinem frühen Exit aus der Show beigetragen haben könnte. Elena hingegen erlangte dadurch einmal mehr den Ruf als kämpferische Reality-Kandidatin, die kein Blatt vor den Mund nimmt. Privat hebt Enrico gegenüber Bild auch ihre positiven Seiten hervor und betont ihre Qualitäten als Mutter – ein Bild, das Fans aus dem TV nur selten von ihr sehen: "Privat ist Elena ganz anders, viel herzlicher. Sie ist eine Löwin und eine gute Mutter. Für ihre Liebsten geht sie durchs Feuer." Ob sich die zerbrochene Freundschaft der beiden wieder kitten lässt, bleibt ungewiss.

Elena Miras, Realitystar

Mike Heiter und Elena Miras im Juli 2020

