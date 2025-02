Elena Miras rechtfertigt sich im Streit mit Ex Mike Heiter

Elena Miras (32) und Mike Heiter (32) haben eine gemeinsame Tochter. Im Januar machte die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin deutlich, dass sich ihr Ex nicht für Aylen interessiere – was der Verlobte von Leyla Lahouar (28) mit Screenshots konterte, die zeigen sollen, dass Elena ihm verboten habe, seinem Nachwuchs Geschenke zu bereiten. Das bestreitet die Influencerin nun auf Instagram und erklärt: "Bei den Treffen hat er immer einen halben Spielzeugladen mitgebracht. Irgendwann hat sich die Kleine nicht auf den Papa gefreut, sondern auf die Masse an Geschenken. Genau das wollte ich vermeiden." Zum vergangenen Geburtstag und Weihnachtsfest habe Mike seinem Kind allerdings gar nichts geschenkt.

Auch finanziell habe Mike mit Aylens Erziehung wenig zu tun. "Früher hat er sporadisch etwas überwiesen, aber eine verlässliche Regelung gab es nie", behauptet die TV-Bekanntheit im Netz, stellt aber klar: "Das soll nicht klingen, als wäre ich wütend oder nachtragend. Zum Glück bin ich in der Lage, für mein Kind allein aufzukommen." In Zukunft wolle die 32-Jährige darauf verzichten, ihren Konflikt mit Mike öffentlich auszutragen, stattdessen sollen nun rechtliche Schritte folgen.

Ende Januar äußerte sich Elena öffentlich zu ihrem Verhältnis zu Mike. Auf Social Media berichtete sie, dass der Realitystar seine Tochter kaum besuche. Der 32-Jährige veröffentlichte daraufhin Chatverläufe, die zeigen, dass er mehrfach nach Aylen gefragt hatte – seine Ex-Partnerin allerdings nur wenige Treffen erlaubte. Die Schweizerin begründete das damit, dass sie zu dieser Zeit gestresst und ihr Kind krank gewesen sei. "Es war aber kein böser Wille, sondern eher ein Versuch, mich und meine Tochter zu schützen", rechtfertigte sie sich.

Instagram / elena_miras Aylen und Elena Miras, Dezember 2024

Joyn Mike Heiter, "Promi Big Brother"-Teilnehmer

