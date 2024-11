So sehr brennt Elton John für seine Rolle als Zweifach-Vater

Elton John (77) sprach mit Radio Andy über seine späte Vaterrolle, die ihm viel bedeutet. Gemeinsam mit seinem Ehemann David Furnish (62) hat der legendäre Sänger und Komponist zwei Söhne: Zachary und Elijah. Elton betonte, dass seine Söhne und sein Ehemann David das Wichtigste in seinem Leben sind. Er habe eine bemerkenswerte Karriere und viele Erfolge gehabt, doch nichts sei vergleichbar mit der Freude, die seine Familie ihm schenke. Er erklärte, dass er deshalb beschlossen habe, sich von der Bühne zurückzuziehen, um den Rest seines Lebens für seine Familie da zu sein.

Elton John sprach auch darüber, wie wichtig es für ihn sei, als Mitglied der LGBTQ+-Gemeinschaft Vater zu sein, und lobte andere gleichgeschlechtliche Eltern: "Ich denke, jeder, der schwul ist und ein Kind großzieht, verdient Applaus, weil es so viele Menschen gibt, die sagen, es sollte nicht passieren." Elton sprach außerdem offen über Herausforderungen, die das Alter mit sich bringt, auch weil er viele gesundheitliche Probleme hat. In seiner Dokumentation "Elton John: Never Too Late" thematisiert er die Befürchtungen seiner Kinder: "Sie denken über meine Sterblichkeit nach. Sie machen sich Sorgen darüber", sagte er im Film. Dieser Aspekt seiner Vaterschaft sei nicht einfach. David verriet gegenüber der Presse, dass ihm diese spezielle Szene beim Anschauen viel Angst bereitet habe.

Elton und David sind seit 2005 ein Paar und haben im Jahr 2014 geheiratet. Ihre beiden Kinder kamen 2010 und 2013 durch eine Leihmutter zur Welt. Die Gründung seiner Familie habe Eltons Leben eine neue Richtung verliehen, wie er einst in einem Interview gegenüber People verriet: "Ich habe in meinem Leben noch nie ein besseres Geschenk bekommen, und ich würde es gegen nichts eintauschen wollen."

Getty Images David Furnish und Elton John mit ihren Söhnen Elijah und Zachary

Dan Mullan/Getty Images Elton John mit seinen Söhnen und Gatte David Furnish in Watford

