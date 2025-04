Keine Krise? Justin und Hailey Bieber zeigen sich vereint

Justin Bieber (31) und seine Frau Hailey Bieber (28) wurden am letzten Samstag in Los Angeles bei einem gemeinsamen Lunch-Date gesichtet. Das Paar, das seit 2018 verheiratet ist, erschien in abgestimmten, komplett schwarzen Outfits und zeigte sich Arm in Arm beim Betreten des Lokals. Während Justin in einem Hoodie und weiten Jogginghosen sowie rosa Beanie ganz leger unterwegs war, setzte Hailey auf ein ärmelloses Tanktop und tief sitzende Hosen. Ihr Look wurde durch eine schwarze Leder-Clutch von Bottega Veneta abgerundet. Hand in Hand zeigten sie sich unbeeindruckt von den Gerüchten über eine Ehekrise, die aktuell die Runde machen.

Das Paar genießt offenbar ein entspanntes Wochenende im Familienkreis: Justin teilte auf Instagram ein privates Foto, das ihn mit ihrem sieben Monate alten Sohn Jack Blues auf dem Sofa zeigt. Der kleine Jack, dessen Beine über denen seines Vaters hängen, kuschelt sich in eine Decke mit Batikmuster. Trotz der wiederkehrenden Trennungsgerüchte verriet ein Insider gegenüber dem People Magazine: "Sie führen ein großartiges Familienleben, genießen es aber auch, sich gegenseitig zu ermutigen, ihren Leidenschaften nachzugehen", teilte die Quelle mit und fügte hinzu, dass es "ziemlich traurig" sei, dass diese Trennungsgerüchte immer wieder auftauchen.

Hailey, erfolgreiches Model und Gründerin ihrer Beauty-Marke Rhode, legt viel Wert auf das harmonische Miteinander und den Alltag mit Justin. Auch der Sänger scheint in seiner Rolle als Vater voll aufzugehen. Doch kürzlich sorgte er mit kryptischen Posts auf Social Media für Spekulationen um einen Drogenrückfall. Ein Insider verriet Mirror, dass Hailey sich immer mehr von der Situation überfordert fühlt und sich sehnlichst wünscht, dass ihr Mann zu seiner inneren Balance zurückfindet. Trotz der negativen Schlagzeilen bleibt das Paar standhaft und zeigt, dass ihre tiefe Verbindung weit über die äußere Wahrnehmung hinausgeht.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack im April 2025

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

