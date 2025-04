Hailey in Sorge: Justin Bieber soll kaum schlafen oder essen

Hailey Bieber (28) soll große Sorgen um ihren Ehemann Justin Bieber (31) haben. Wie ein Insider gegenüber Mirror jetzt enthüllte, habe sich das Verhalten des Musikers in den letzten Monaten dramatisch verändert: Er schlafe kaum, esse wenig und schreibe offenbar häufig wirre Texte mitten in der Nacht. Hailey, die 2018 Justin das Jawort gab, soll bereits enge Freunde und Familienmitglieder gebeten haben, für den Musiker zu beten. Laut dem Insider sei es ihr größter Wunsch, dass ihr Mann wieder zu sich findet, da die Situation sie zunehmend belaste.

Das Model, das 2023 Mutter eines Sohnes wurde, soll nun konkret die Unterstützung ihrer Glaubensgemeinschaft suchen, um dem Sänger zu helfen. Justin, der seit seiner Jugend im Rampenlicht steht und zu den erfolgreichsten Künstlern seiner Generation gehört, fällt immer wieder durch sein Verhalten auf. In den letzten Wochen wurde er mehrfach in ungewöhnlichen Outfits gesehen, hielt einen verwirrenden Livestream auf Instagram ab und teilte kryptische Botschaften online, die auf persönliche und möglicherweise auch eheliche Herausforderungen hindeuten. Berichten zufolge fühlt sich Hailey mit diesen Entwicklungen zunehmend überfordert.

Bereits in der Vergangenheit hatten Haileys Vater, Stephen Baldwin (58), sowie weitere Personen aus ihrem Umfeld öffentlich ihre Besorgnis über das Paar geäußert. Der Schauspieler, der selbst ein überzeugter Christ ist, hatte auf Instagram zum Gebet für die Ehe seiner Tochter aufgerufen – eine Bitte, die damals auf Unmut stieß. Hailey, die ihre Beziehung stets privat gehalten hat, scheint nun an einem Punkt angelangt zu sein, an dem sie keine andere Wahl sieht, als Hilfe von außen zu suchen. Ein Insider aus ihrer Kirche beschreibt sie als "verzweifelt", aber zugleich hoffnungsvoll, dass ihr Glaube und die Gebete für Justin eine positive Wendung herbeiführen könnten.

Instagram / justinbieber Justin und Hailey Bieber, März 2025

Instagram / justinbieber Justin Bieber und Hailey Bieber, März 2025

