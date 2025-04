Justin Bieber teilt seltenes Foto mit Sohnemann Jack Blues

Auf seinem Instagram-Account teilte Justin Bieber (31) am vergangenen Samstag ein seltenes Foto, das ihn mit seinem Sohn Jack Blues zeigt. Auf einer großen Couch liegend, entspannt sich Justin mit seinem Sohn, während der Sänger selbst zufrieden in die Kamera blickt. Das Bild, aufgenommen in einem geräumigen Wohnzimmer, trägt keine Bildunterschrift, doch die Geste spricht Bände. Mit Hailey Bieber (28), seiner Frau, hatte Justin den kleinen Jungen im August des letzten Jahres willkommen geheißen. Trotz anhaltender Gerüchte über Spannungen in ihrer Ehe wurden die beiden kürzlich noch vereint und glückstrahlend bei einem Ausflug in Los Angeles gesehen.

In den letzten Wochen sorgten jedoch nicht nur die Spekulationen über ihre Ehe für Aufsehen, sondern auch Justins eigenes Verhalten. Der Musiker hatte in Livestreams auf Social Media über seine emotionalen Kämpfe gesprochen und dabei Aussagen wie "Ich hasse mich manchmal" geteilt. Fans äußerten daraufhin Besorgnis über seinen Gesundheitszustand, zumal Justin in Videos müde und abwesend wirkte. Hinzu kamen Gerüchte über einen Instagram-"Glitch", bei dem Hailey angeblich ihrem Mann kurzzeitig nicht mehr gefolgt sein soll, was sie jedoch schnell aufklärte. Während sich Hailey weiterhin auf ihre Karriere, vor allem mit ihrer Beauty-Marke Rhode, konzentriert, wird beiden nahegelegt, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen, um ihre Ehe weiter zu stärken.

Justin und Hailey gelten trotz allem weiterhin als eines der prominentesten Paare der letzten Jahre. Seit ihrer Hochzeit 2018 stehen sie wegen Justins mentaler Gesundheit und der Belastung durch den Ruhm immer wieder im Rampenlicht. Hailey, die sich immer wieder als ruhender Pol für ihren Mann präsentiert, schreibt in ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau ein neues Kapitel in ihrem Leben. Justin zeigt sich in letzter Zeit vermehrt als liebevoller Vater, der die kostbaren Momente mit Jack pflegt – auch wenn er sein Familienleben ansonsten gerne aus der Öffentlichkeit heraushält.

Instagram / justinbieber Justin Bieber und sein Sohn Jack im April 2025

Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber, April 2022

