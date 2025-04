Gloria Glumac ist von Fragen zu ihrer Scheidung genervt

Gloria Glumac (32) muss ein ernstes Wörtchen mit ihren Fans reden. Auf Instagram richtet sich die Reality-TV-Bekanntheit an ihre Community und berichtet von einer für sie unschönen Situation. Mit ihren Freundinnen wollte sie am Freitag ungestört einen Abend bei den Sixxpaxx verbringen. Bei der Stripshow traf sie auch einige ihrer Fans – eigentlich kein Problem für die 32-Jährige. Aber ein Mädchen fiel ihr durch private Fragen unangenehm auf: "Dann wird man da einfach gefragt: 'Und, wie läuft es mit deiner Scheidung?' Dabei wollte ich einfach einen schönen Abend genießen."

Gloria und ihr Ex-Partner Nikola Glumac (29) wurden im Jahr 2022 gemeinsam durch die RTL-Show Temptation Island bekannt. Ihre Ehe zerbrach jedoch kurz nach der Teilnahme an dem Format. Bei Prominent getrennt versuchten sie, ihre Beziehung zu retten – doch auch dieser Versuch scheiterte. Seit März dieses Jahres sind die zerstrittenen Ex-Partner nun offenbar offiziell geschieden. Über dieses Ehechaos will Gloria besonders an einem entspannten Mädelsabend nicht sprechen. "Man macht gerade was Cooles und dann kommt von der Seite ein Thema, das echt sehr negativ belastet ist", zeigt sie sich genervt.

Gloria stellt klar, dass sie über das leidige Scheidungsthema derzeit nicht sprechen möchte und offenbar auch nicht kann. "Ich kann aktuell nichts sagen. Wenn ich könnte, würde ich euch mehr erzählen. Aber es geht gerade nicht", betont sie vielsagend. Sie verspricht ihren Fans jedoch, bald mehr preiszugeben: "Sobald es News gibt, werde ich mich äußern."

Anzeige Anzeige

RTL Nikola Glumac und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Anzeige Anzeige

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Reality-TV-Darstellerin

Anzeige Anzeige