Männer-Allianz gebrochen? Diese Stars verlassen "The 50"

Die Spannung bei der Amazon-Show The 50 erreicht einen neuen Höhepunkt. In der aktuellen Folge treten die verbleibenden 26 Kandidaten in einem nervenaufreibenden Arenaspiel an, das diesmal Geschick und Geduld fordert. Die Teilnehmer haben die Aufgabe, Bauklötze auf Tabletts zu stapeln – ohne dass diese einstürzen. Wer den Turm halten kann, zieht direkt in die nächste Runde ein, für die Verlierer geht es auf die Abschussliste. Am Ende gehen unter anderem Yeliz Koc (31), Raffa's Plastic Life, Cosimo Citiolo (43), Lukas Baltruschat (30), Mike Heiter (32) und Aleksandar Petrovic (34) als Wackelkandidaten hervor.

Für den Realitystar Paco Herb ist das ein besonderer Schlag, denn Lukas, Mike und Aleks gehören zu seiner Männer-Allianz. Doch kann er sie durch das Voting noch retten? Bei "The 50" entscheiden nämlich die Gewinner darüber, wer von den Verlierern bleiben darf: Diesmal dürfen drei Wackelkandidaten per Stimmenabgabe zurückgeholt werden. Doch bei der Abstimmung kommt es zu einer überraschenden Regeländerung: Erstmals dürfen die Kandidaten vor der Wahl nicht miteinander sprechen. "Nein!", schreit Paco, als er davon erfährt. Denn bei den vorherigen Abstimmungen hat er sich jedes Mal als Strippenzieher inszeniert und seine Mitstreiter teilweise sogar bedroht, um seinen Willen durchzusetzen. Den anderen Realitystars fällt durch die stille Stimmenabgabe ein Stein vom Herzen. "Ich finde es brillant. Es kann nicht dazwischen gesprochen werden, es kann dich keiner einschüchtern. Jeder wählt nur für sich", freut sich beispielsweise Kevin Schäfer.

Doch wie sieht das Ergebnis aus? Der erste Wackelkandidat, der sich durch die Stimmen der anderen safen kann, ist Cosimo Citiolo. Der Realitystar ist sichtlich ergriffen davon, dass sich seine Mitstreiter für ihn eingesetzt haben und bricht in Tränen aus. Außerdem weiter sind Yeliz und Raffa. Somit ist Pacos Männer-Allianz gebrochen, denn ohne seine Einflussnahme hat fast niemand seinen Kumpels Mike, Lukas und Aleks eine Stimme gegeben.

