Danni Büchner: Das hält ihr Sohn von ihrem Playboy-Shooting

Daniela Büchner (47) hat mit ihrem kürzlichen Playboy-Shooting für reichlich Gesprächsstoff gesorgt – auch innerhalb ihrer eigenen Familie. Die Ex-Goodbye Deutschland-Teilnehmerin ließ ihre Kinder dabei sein, als sie erstmals das druckfrische Magazin in den Händen hielt, doch die Reaktionen fielen laut RTL unterschiedlich aus. Während Tochter Jada ihre Mutter unterstützte und fand, dass sie auf dem Cover gut aussehe, äußerte Sohn Volkan deutliche Vorbehalte: "Ich glaube, keinem Mann auf dieser Welt gefällt es, dass die eigene Mutter in irgendeinem Heftchen drin ist, was eventuell intimer ist." Volkan machte zudem klar, dass er sich das Magazin nicht einmal ansehen wolle.

Danni betonte, dass sie das Shooting im Vorfeld mit ihren Kindern abgesprochen habe. Trotzdem habe sie den Schritt vor allem für sich selbst gewagt. "Ich habe abgenommen, mit dem Sport angefangen und wollte zeigen, dass auch Mütter und reifere Frauen sexy sein können", erklärte sie ihrer Instagram-Story. Sie räumte ein, dass ihr bewusst sei, dass ihr Auftritt nicht allen gefallen würde, doch sei es ein Lebenstraum von ihr gewesen. Für sie sei das Projekt auch ein Akt der Selbstbestimmung gewesen, wie sie in mehreren Statements betonte. Emotionen habe sie dennoch nicht ausblenden können – vor allem bei den Reaktionen ihrer Kinder.

Die fünffache Mutter, die seit dem Tod ihres Mannes Jens Büchner (✝49) im Jahr 2018 viel Kritik und mediale Aufmerksamkeit erfahren hat, wollte mit ihrem Playboy-Shooting auch ein Zeichen setzen. In einem Video, das auf der offiziellen Instagram-Seite des Magazins veröffentlicht wurde, sprach sie offen darüber, wie sehr sie sich durch die letzten Jahre verändert habe. Bereits zuvor hatte sie betont, dass ihre Teilnahme auch dazu diente, mit Vorurteilen aufzuräumen, die ihr als Frau und Reality-Star oft begegnen. "Ich bin nicht perfekt – aber genau das wollte ich zeigen", erklärte Danni, die nicht nur durch ihre Entscheidungen, sondern auch durch ihren Mut polarisiert.

