Diese Stars feierten bei Taylor Swifts London-Konzert mit

Taylor Swifts (34) Konzerte schauen sich Hunderttausende Fans an – und auch viele Stars! Bei den bisherigen Shows der Sängerin waren immer mal wieder große Promis unter den Zuschauern. So auch beim Auftakt der letzten fünf Europa-Konzerte im Londoner Wembley Stadion. Wie Just Jared berichtet, feierten unter anderem Idris Elba (51) und seine Frau Sabrina, Schauspielerin Jameela Jamil (38), Amelia Dimoldenberg und "Zwei an einem Tag"-Star Ambika Mod mit. Auch an den kommenden vier Show-Abenden kann sicherlich wieder mit einigen prominenten Fans im VIP-Bereich gerechnet werden.

Ein ganz besonderer Gast nahm nicht neben den anderen Stars Platz, sondern gesellte sich zu der 34-Jährigen auf die Bühne: Ed Sheeran (33)! Der Musiker ist schon seit vielen Jahren mit Taylor befreundet, nahm ein paar Songs mit ihr auf und unterstützte sie 2013 bei ihrer "Red"-Tournee. Während des Teils der Show, bei dem die "Anti-Hero"-Interpretin immer unterschiedliche Überraschungssongs performt, holte sie sich den Briten dazu. Die beiden sangen einen Mash-up ihrer gemeinsamen Lieder "Everything Has Changed" und "End Game" sowie Eds Song "Thinking Out Loud".

Ob sich auch Taylors Freund Travis Kelce (34) wieder unter die Zuschauer mischt? Der NFL-Star war schon bei einigen Auftritten seiner Liebsten dabei – zuletzt beim zweiten Konzert in Gelsenkirchen. Aktuell bereitet er sich allerdings auf die kommende Football-Saison vor, weswegen er womöglich keine Zeit hat, nach London zu fliegen. Er konnte durch seine sportlichen Verpflichtungen auch nicht bei seiner Partnerin sein, als ihre drei Wien-Shows aufgrund einer Terrorwarnung gecancelt wurden. Die Termine in London sind die ersten seit der Absage.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ed Sheeran und Taylor Swift im November 2013

Anzeige Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Taylor Ed auf die Bühne geholt hat? Total cool! Eine schöne Überraschung. Na ja. Ich bin kein großer Fan von ihm. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de