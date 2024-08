Lässiger Look: Jürgen Drews überrascht mit Dreitagebart

Schlagersänger Jürgen Drews (79) hat seine Fans mit einem überraschend neuen Look verblüfft. Der 79-Jährige, der sonst für seinen stets gepflegten Auftritt bekannt ist, zeigt sich nun mit Dreitagebart und lockerem T-Shirt. Die Fans hätten den "König von Mallorca" auf den ersten Blick wohl kaum erkannt, als er ein entspanntes Outfit auf einem Instagram-Schnappschuss, den seine Tochter Joelina Drews (28) veröffentlichte, trägt.

Jürgen selbst scheint sich in seiner neuen, legeren Aufmachung sehr wohlzufühlen. Der Sänger veröffentlichte das Bild aus seinem heimischen Garten ebenfalls in seiner Story. Die Resonanz der Fans war überwältigend positiv. Viele lobten seinen Mut zur Veränderung und freuten sich, ihn so entspannt und natürlich zu sehen. "Tolle Eindrücke von dir und deiner Familie", schwärmte ein Fan in der Kommentarspalte.

Jürgen ist seit Jahrzehnten eine feste Größe in der deutschen Schlagerszene. Mit Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" erlangte er in den 70er Jahren Berühmtheit und erhielt den Titel "König von Mallorca" für seine zahlreichen Auftritte auf der beliebten Urlaubsinsel. Auch privat könnte es für den Musiker kaum besser laufen: Seit vielen Jahren ist er glücklich mit seiner Frau Ramona (50) verheiratet und erfreut sich an seiner Rolle als Vater. Erst kürzlich zog er in die Nähe seiner Tochter nach München, um noch mehr Zeit mit Joelina zu verbringen.

Getty Images Jürgen Drews im Juli 2022

Getty Images Joelina Drews mit ihren Eltern Jürgen und Ramona Drews 2014

