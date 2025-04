Fans finden Danni Büchners Playboy-Cover zu stark bearbeitet

Daniela Büchner (47) überrascht mit einem mutigen Schritt: Die Reality-TV-Bekanntheit ist das neue Gesicht der aktuellen Playboy-Ausgabe. Für das Cover ließ die fünffache Mutter die Hüllen fallen und präsentiert sich von ihrer sinnlichsten Seite. Doch während einige Fans ihre Erscheinung feiern, sind andere weniger begeistert. Unter einem Beitrag von Promiflash auf Social Media entbrannte eine hitzige Diskussion über das freizügige Fotoshooting der Goodbye Deutschland-Bekanntheit. Vor allem die vermeintliche Bildbearbeitung sorgt für Schlagzeilen. Kritische Stimmen werfen ein, dass die Bilder "dermaßen bearbeitet und gefiltert" seien und wenig mit der Realität zu tun hätten. Manche User meinen sogar, Danni sei auf den Fotos kaum wiederzuerkennen.

Doch es gibt auch viel Zuspruch: Positive Kommentare betonen ihr Selbstbewusstsein und ihre steile Entwicklung der vergangenen Jahre. "Tolle Frau, wird von Jahr zu Jahr immer schöner", heißt es beispielsweise in der Kommentarspalte, oder "Warum nicht, wenn sie das Selbstvertrauen hat? Man lebt nur einmal." Die Unterstützung für ihren gewagten Schritt zeigt, dass die 47-Jährige trotz der gemischten Reaktionen viele treue Fans hat.

Danni hat in den vergangenen Jahren so manche Herausforderung gemeistert. Nach dem plötzlichen Tod ihres Mannes Jens im Jahr 2018 kämpfte sie sich als alleinerziehende Mutter und Geschäftsfrau zurück ins Leben. Auf Social Media teilt sie regelmäßig Einblicke in ihr Leben und hat eine enge Bindung zu ihrer Community aufgebaut. Ihr neues Playboy-Cover könnte ein Statement sein: Eine Frau, die für Selbstakzeptanz und innere Stärke steht und sich traut, neue Wege zu gehen. Insbesondere nach ihrer körperlichen Transformation in den vergangenen Jahren scheint das Cover eine Art Liebeserklärung an sich selbst zu sein. In einem Video auf Instagram erklärte Danni: "Jeder hat ja gesehen, ich habe mich verändert. Ich habe abgenommen, ich habe mit Sport angefangen und ich wollte einfach zeigen: Auch wir Mütter, wir reifen Frauen, können und dürfen sexy sein."

Anzeige Anzeige

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner im März 2025

Anzeige Anzeige

Action Press Daniela und Jens Büchner im Mega-Park auf Mallorca

Anzeige Anzeige