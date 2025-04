Überraschung: Danni Büchner zieht sich für den Playboy aus

Oh, là, là! Daniela Büchner (47) hat in diesem Jahr ein ganz besonderes Ostergeschenk für ihre Fans: Sie zieht für den Playboy blank! Wie das Magazin nun auf Instagram verkündet, wagt sich die Reality-TV-Bekanntheit in das neue – nackte – Abenteuer und enthüllt: "Danni Büchner ist der Coverstar unserer neuen Ausgabe!" Wie die Vorschau der kommenden Mai-Ausgabe bereits auf der Homepage zeigt, posiert Danni mit gespreizten Beinen, blanken Brüsten und einem verführerischen Lächeln für die Kamera. Zudem gibt sie Blick auf ein verspieltes Delfin-Tattoo auf ihrem Bauch frei.

Die Fans betonen unter dem Beitrag auf Insta direkt ihre Begeisterung über den mutigen Schritt der 47-Jährigen. So schwärmt einer ihrer Follower: "Mega Figur, tolles Foto. Am meisten gefällt mir Dannis glückliches, zufriedenes Lächeln. Herzlichen Glückwunsch, alles richtig gemacht!" Ein weiterer ihrer Fans nimmt die selbstbewusste Wahl-Mallorquinerin direkt in Schutz vor kritischen Stimmen und meint: "Alle anderen, die dumme Bemerkungen machen, würden gerne auch so aussehen."

Zwar ist sie ist aktuell offiziell Single, doch mit Sicherheit hat Danni spätestens nach diesem Shoot etliche Verehrer. Sie plauderte bereits vor drei Monaten offen über ihre Vorstellungen von einem idealen Partner. In einer Fragerunde auf Instagram teilte der Dschungelcamp-Star mit, dass es gar nicht so leicht sei, ihr Herz zu erobern. Zu den wichtigsten Eigenschaften eines potenziellen Partners zählte Danni "Verständnis für mein Leben", was ihren Job und ihre Kinder umfasst, sowie "Humor" und "Geduld". Essenziell sei für sie zudem, dass der Mann einen Job hat.

Instagram / dannibuechner Danni Büchner im Januar 2025

Instagram / dannibuechner Daniela Büchner, 2024

