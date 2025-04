Im Boom-Boom-Room: Erste AYTO-Singles haben Sex im TV

Es ging heiß her in Folge 19 von Are You The One?. Joanna, Tano, Tori, Dion, Joshi und Sophia verbrachten den Abend zusammen im legendären Boom-Boom-Room. Es wurde gemeinsam gebadet und reichlich Speichel ausgetauscht. Während der Großteil am nächsten Morgen im Gemeinschaftssaal mit all den anderen Kandidaten aufwachte, wurden Tano und Tori im Schlafgemach in der Privatsuite wach – die zwei hatten die gesamte Nacht dort verbracht. "Ich schwöre, ich hab gesagt, ich lande hier nicht." Sophia und Dion hingegen hatten nur einige Stunden im Boom-Boom-Room verbracht, ihn aber voll ausgekostet: "Ja, wir hatten Sex. Im Fernsehen", gab die 23-Jährige lachend preis.

Und was lief in der Nacht zwischen Tano und Tori? Der TikToker gibt zu, dass sie "bisschen rumgemacht" hätten, "bisschen intimer" geworden seien, Sex wiederum streitet er ab. Sophia Thomalla (35) scheint es aber besser zu wissen. Die Show-Moderatorin spricht das Thema in der folgenden neunten Matching Night an – und was der 23-Jährige dort berichtet, kauft sie ihm so nicht ab, packt das Tablet aus und verrät, wie intim die zwei wirklich miteinander geworden sind. "Ja, nee, ist kein Sex", merkt Sophia voller Ironie im Ton an, woraufhin Tano amüsiert zugeben muss: "Ja, ich glaube, wir hatten doch Sex."

Damit sind Dion, Sophia, Tano und Tori diejenigen, die den Boom-Boom-Room in Staffel sechs einweihen und seinem Namen alle Ehre machen. Sophia hatte die Privatsuite bereits einige Folgen zuvor besucht – mit Mitstreiter Enes war es jedoch nicht so weit gekommen. "Man hätte schon Lust gehabt, etwas mehr zu machen. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn wir ganz allein gewesen wären", erklärte die Siegenerin anschließend. Kaan und Selina waren nämlich ebenfalls in der Liebeshöhle.

