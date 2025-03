Der Boom-Boom-Room bekommt gleich vier AYTO-Besucher

Bei Are You The One? wird es heiß! Nach langer Leere bekommt der Boom-Boom-Room in Folge 15 gleich vier Besucher – gleichzeitig! Nachdem in der Matchbox entschieden wurde, dass Sophia und Kaan ein No Match sind, findet ein Partnertausch mit Selina und Enes statt. Sophia legt ihren Fokus also fortan auf Enes, und Kaan kann sich endlich voll und ganz Selina widmen. Um sich untereinander noch besser kennenzulernen und herauszufinden, wie sehr es miteinander matcht, entscheiden die vier Kandidaten, eine aufregende Nacht in der berühmt-berüchtigten Liebeshöhle zu verbringen.

Nach einer kurzen Tanzeinlage an der Stange steigen die Paare gemeinsam in den Whirlpool. Wohl um seiner AYTO-Kollegin deutlich zu machen, worauf sie sich einlässt, entscheidet sich Enes kurzerhand, blankzuziehen – und geht komplett nackt ins Wasser. Neben Sophia staunt auch der Rest nicht schlecht. "Ja, der Enes ist ein Riese. Der Enes hat drei Beine", erklärt Kaan, und auch Enes' mögliches Perfect Match Sophia meint: "Ja, wenn man bisschen tiefer geht... es erwartet einen Großes." Nach dem gemeinsamen Bad geht es dann ab ins Bett – viel geschlafen wurde dort aber nicht. "Wir sind schon sehr intim geworden, aber wir haben keinen Sex gehabt", erklärt Enes. Aber das Interesse daran war wohl da, wie Sophia zu verstehen gibt: "Man hätte schon Lust gehabt, etwas mehr zu machen. Es wäre etwas anderes gewesen, wenn wir ganz allein gewesen wären." Und auch zwischen Kaan und Selina lief nicht mehr. "Boom Boom" gab es nicht – nur "entspanntes, schönes Rummachen". "Locker flockig halt", verrät der 29-Jährige.

Die vier sind aber nicht die ersten, die dem Boom-Boom-Room einen Besuch abstatteten. Unter anderem verbrachten Sinan und Ina in den ersten Tagen ein paar schöne Stunden in der Privatsuite. Sie nahmen ein Bad im Whirlpool und verschwanden anschließend gemeinsam im Bett. "Wir hatten einen schönen Abend", verriet Ina später in einem Video auf TikTok, wie die Nacht weiterging. "Wir haben den Sekt von Sophia Thomalla (35) leer gesoffen. Wir haben miteinander geknutscht", erzählte sie, betonte jedoch: "Mehr ist da aber nicht passiert." Denn immerhin müsse es im Boom-Boom-Room nicht immer zur Sache gehen.

Instagram / enesfuturo Enes, "Are You The One?"-Kandidat 2025

Instagram / sophiakowski Sophia, "Are You The One?"-Kandidatin 2025

