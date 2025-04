Spoiler: Dieses Paar holt sich den "#CoupleChallenge"-Sieg

Die beliebte Show #CoupleChallenge hat nun auch in der vierten Staffel ihre Sieger gefunden! Im spannenden Finale treten Tommy Pedroni (30) und Paulina Ljubas (28) gegen Dilara Kruse und Roaya Soraya an. Nach einem nervenaufreibenden Schlussduell in drei Etappen, welches eine Kanufahrt, Geschicklichkeit und Bautalent beinhaltet, steht das Ergebnis schließlich fest: Tommy und Paulina triumphieren und sichern sich den heiß ersehnten Sieg. Die Publikumslieblinge zeigen, dass sie ein unschlagbares Duo sind und freuen sich jetzt über ihren Gewinn in Höhe von 67.000 Euro.

Im entscheidenden Finale beweisen Paulina und Tommy von Anfang an den längeren Atem – und können ihr Glück kaum fassen, nachdem sie am Schluss der Challenge als Erste mit dem Bau ihres Siegertreppchens durch sind und mit dem Klingeln der Glocke gewinnen. "Ich bin einfach so stolz auf Tommy", schwärmt Paulina in Richtung ihres Partners, der sie daraufhin ebenfalls für ihren Einsatz lobt. Die beiden, die bereits während der gesamten Staffel durch ihre Geschlossenheit und ihr Zusammenspiel aufgefallen waren, werden auch von ihren beiden Konkurrentinnen gefeiert, die sichtlich gerührt betonen: "Wir gönnen es den beiden wirklich von Herzen!"

Die Tatsache, dass Tommy und Paulina sich am Ende gegen ihre Konkurrenz durchsetzen können, ist ein echter Knaller! Denn ursprünglich hatten sie bereits in der zweiten Folge von "#CoupleChallenge" die Sendung verlassen müssen. Doch das Schicksal war ihnen wohlgesonnen: Sie erhielten eine zweite Chance und konnten – trotz ihres Ausscheidens – wieder zurückkehren. Der Grund dafür war eine ernste Verletzung, die sich Iris Klein (57) zugezogen hatte und infolgedessen die Show vorzeitig abbrechen musste. Ein Glück für die Realitystars, die nach ihrem Sieg die Korken knallen lassen können.

"#CoupleChallenge" läuft seit dem 6. März auf RTL+ und seit dem 12. März wöchentlich auf RTLZWEI.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Paulina Ljubas und Tommy Pedroni bei "#CoupleChallenge"

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "#CoupleChallenge"-Kandidaten Iris Klein und Stefan Braun

Anzeige Anzeige

Anzeige