Unangenehm? Dilara Kruse protzt mit ihrem Mann und Geld

In der fünften Folge von #CoupleChallenge macht sich Dilara Kruse mit ihrem Geprotze bei ihren Mitstreitern äußerst unbeliebt. Da ihre unliebsamen Konkurrenten Tobias Wegener (31) und Sandra Sicora (32) immer noch im Camp sind, bietet die ehemalige Spielerfrau ihnen die aktuelle Gewinnsumme von 39.000 Euro für ihren Exit an. Bei den beiden Reality-TV-Stars kommt das aber gar nicht gut an. "Von der würde ich noch nicht mal einen Cent annehmen", betont Sandra, während Tobi seinem Ärger über Dilaras Verhalten Luft macht: "Das ist die, die am meisten hier über Geld redet, über ihren Mann redet, die sich profiliert à la: 'Ich habe das eigentlich gar nicht nötig.' Ja, wenn du es nicht nötig hast, was machst du dann hier?"

Und auch später geht es bei der früheren Kellnerin nur ums Geld. Da ihre Vertrauten Julian Stoeckel (38) und sein Freund Marcell Damaschke rausgeflogen sind, entschließen Dilara und ihre Partnerin Roaya Soraya das Camp ebenfalls zu verlassen. Im Interview erklärt die Influencerin selbstbewusst diesen Entschluss: "Ich habe noch nie ein Format abgebrochen und ich habe in letzter Zeit echt viel gedreht. Aber ich bin die Frau von Max Kruse (37) und ich bin ein ehrlicher Mensch und ich gehe den geraden Weg und ich kann auch mal durchdrehen. […] Finanziell habe ich das nicht nötig." Ihre Teampartnerin Roaya zweifelt jedoch kurz darauf an dem freiwilligen Abbruch, da sie Angst vor möglichen Konsequenzen hat. Für die Sorgen ihrer Freundin hat Dilara jedoch wenig Verständnis. "Ich habe noch nie was abgebrochen. Ich weiß, dass man die Gage dann nicht bekommt. Aber das juckt mich ja nicht. Also sorry, das macht mich weder ärmer noch reicher", betont sie und ergänzt: "Also ich bin ja was anderes als du." Am Ende kann Roaya die Berlinerin dann doch noch überzeugen zu bleiben. "Ich bleibe nicht, weil ich will. Ich bleibe bei meiner Partnerin, weil sie Angst vor den Konsequenzen hat", erklärt Dilara den Sinneswandel.

Auch Gigi Birofio (25), der mit seinem Onkel Luciano das Format bereits verlassen musste, scheint kein Fan der YouTuberin zu sein. Auf Instagram schoss er diese Woche scharf gegen die 33-Jährige: "Wie kannst du dich als Mensch so über andere stellen? Du warst eine Kellnerin. Du hast einfach nur einen Kreisligaspieler geb*mst, du Fisch." Doch damit nicht genug: Wenn Dilara anfange zu sprechen, bekomme er Pickel und sein Körper fange an zu schimmeln.

RTL II Dilara Kruse und Roaya Soraya, "#CoupleChallenge"-Duo

AEDT / ActionPress Max und Dilara Kruse im Februar 2025

