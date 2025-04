Anna-Maria Ferchichis Tochter Laila ist Nachwuchsdesignerin

Anna-Maria Ferchichi (43) könnte wohl platzen vor Stolz! Ihre Tochter Laila hat nicht nur ein eigenes Kleid designt, es wurde nun sogar im Rahmen der Dubai Nights of Arts ausgestellt. "Lailas Kleid ist einfach mitten im Szeneviertel von Dubai ausgestellt", schwärmt die achtfache Mama in ihrer Instagram-Story und bewundert das Werk ihres Kindes: "Laila, das hast du einfach wunderschön designt und mit ganz viel Liebe zum Detail. Ich würde es tragen."

Ihrer Fantasie hat die Schülerin bei der Kreierung des Kleidungsstücks freien Lauf gelassen. Das Abendkleid in der Trendfarbe Gelb ist ein echter Hingucker: fließender Satinstoff, eine mit Glitzersteinen bedeckte Schleife am Dekolleté und ein passendes Halstuch. Das Highlight befindet sich auf der Schleppe, die über und über mit aus Papier gefalteten Schwänen und glitzernden Steinen bedeckt ist. Nicht nur ihre Mama ist ganz aus dem Häuschen – auch der Direktor von Lailas Schule ist gekommen, um das Werk der Stipendiatin zu bewundern.

Ihre Leidenschaft für Mode hat Anna-Maria ganz offensichtlich an ihren Nachwuchs weitergegeben. Sogar ihre jüngsten Kinder, die Drillinge Amaya, Leonora und Naima, haben inzwischen schon einen ganz eigenen Kopf, wenn es um ihre Outfits geht. So berichtete die 43-Jährige vor wenigen Wochen, dass die Dreijährigen zum ersten Mal darauf bestanden hatten, sich ihre Outfits selbst auszusuchen. "Heute Morgen wollten sie zum ersten Mal nicht das Gleiche tragen", erzählte sie zu einem Instagram-Video, in dem die kleinen Mädchen in völlig unterschiedlichen Looks vor der Kamera herumhüpften.

Instagram / anna_maria_ferchichi Laila Ferchichis selbst designtes Kleid

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Drillingen, Mai 2023

