Anna-Maria Ferchichis Drillinge suchen schon eigene Outfits

Amaya (3), Leonora (3) und Naima Ferchichi (3) sind inzwischen schon drei Jahre und vier Monate alt. Auf Instagram teilt ihre Mama Anna-Maria (43) nun einen echten Meilenstein: "Heute Morgen wollten sie zum ersten Mal nicht das Gleiche tragen", schreibt sie zu einem niedlichen Video, auf dem die Drillinge – in unterschiedlichen Outfits – durch ihr Kinderzimmer wuseln. "Leonora möchte Hose und T-Shirt tragen, Amaya das neue Kleid, das ich ihnen geschenkt habe, und Naima ein Blumenkleid", erzählt die achtfache Mama stolz.

Auch wenn sie noch im Kindergartenalter sind, haben die drei Mädels inzwischen alle ihren eigenen Kopf – und anscheinend auch ihren eigenen Modestil. "Jede hatte eine genaue Vorstellung von dem, was sie heute tragen wollte", berichtet die Ehefrau von Bushido (46). Vielleicht bekommen Fans der Großfamilie dadurch nun aber auch mal die Chance, die Mädels auseinanderzuhalten. Vor allem in ihren stets identischen Outfits war das für das ungeübte Auge wohl kaum möglich. Sowohl in ihren Frisuren als auch in ihren Gesichtszügen sehen sich die Drillinge nämlich zum Verwechseln ähnlich.

Für Mama Anna-Maria wird es aber wohl kein Problem sein, ihre kleinen Mädels auseinanderzuhalten. Auch wenn man bei so vielen Kids wohl mal den Überblick verlieren könnte, kennt sie selbstverständlich auch den Charakter ihrer Sprösslinge wie kein anderer. Dabei weiß die 43-Jährige auch ganz genau, welches ihrer Kinder am meisten nach ihr selbst kommt. Als ihr die Frage bei einem Q&A auf Instagram gestellt wurde, musste sie nicht lange überlegen – sie ist sich sicher, dass es Laila ist.

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Amaya, Naima und Leonora Ferchichi, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anna_maria_ferchichi Anna-Maria Ferchichi mit ihren Kindern Laila und Djibrail

Anzeige Anzeige

Anzeige