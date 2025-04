Deutet Superstar Justin Bieber hier etwa sein Comeback an?

Justin Bieber (31) hat kürzlich mit einem simplen Aufruf auf Instagram für große Aufmerksamkeit gesorgt. In einem Post forderte der Sänger seine 294 Millionen Follower auf, ihn anzuschreiben, wenn sie an einer musikalischen Zusammenarbeit interessiert sind. "Schreib mir, wenn du gemeinsam Musik machen willst", schrieb er in der Bildunterschrift zu einer Serie verschwommener Fotos. Der Beitrag löste laut dem österreichischen Kurier eine regelrechte Flut an Rückmeldungen aus, unter anderem von Größen wie Drake (38), Big Sean (37) und Jaden Smith (26), die ihr Interesse an einer Kooperation bekundeten.

Bereits seit einigen Wochen sorgt Justin mit seinen Aktivitäten und Auftritten im Netz für Schlagzeilen, die bei seinen Fans gemischte Gefühle auslösen. Viele Fans freuen sich, dass der 31-Jährige offenbar wieder an neuer Musik arbeitet, denn sein letztes Album "Justice" erschien bereits 2021. Andere seiner Anhänger zeigen sich besorgt über den Zustand ihres Idols. Fotos, auf denen er eine Bong benutzt, sowie ein abwesend wirkender Livestream auf Instagram ließen Spekulationen über einen möglichen Drogenrückfall aufkommen. Laut dem Kurier dementierte jedoch ein Sprecher des Musikers die Gerüchte und betonte, dass es Justin und seiner Familie gut gehe.

In letzter Zeit gewährt Justin immer wieder persönliche Einblicke in seinen Alltag – ob mit Fotos vom Golfplatz, Schnappschüssen mit seinem Sohn Jack oder entspannten Momenten mit Ehefrau Hailey Bieber (28). In der Vergangenheit sprach er offen über seine Selbstzweifel und das Gefühl, seine Erfolge nicht zu verdienen. "Ich persönlich habe mich immer unwürdig gefühlt, als wäre ich ein Betrüger", schrieb er kürzlich in einer Instagram-Story. Ob sein ungewöhnlicher Aufruf zur musikalischen Zusammenarbeit den Auftakt zu einem kreativen Neuanfang oder lediglich zu einem Experiment markiert, bleibt abzuwarten. Für viele Fans überwiegt jedoch die Hoffnung, dass er bald wieder mit neuer Musik zurückkehrt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Justin Bieber bei den Grammy Awards in Las Vegas 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / haileybieber Justin und Hailey Bieber mit ihrem Baby Jack, November 2024

Anzeige Anzeige