Nach Trennung: Tommy Fury zieht zurück zu Molly-Mae Hague

Tommy Fury (25) und Molly-Mae Hague (25) scheinen ihrer Liebe eine zweite Chance zu geben. Nachdem der Boxer Anfang April seine Sachen aus seinem Junggesellen-Apartment räumen ließ, soll er laut Mirror wieder in das gemeinsame Haus der ehemaligen "Love Island"-Stars in Cheshire eingezogen sein, wo auch ihre gemeinsame Tochter Bambi lebt. Der Schritt folgt auf einen intensiven Neuanfang, der offenbar über die Feiertage begann: Zu Silvester wurden die beiden bei einer innigen Umarmung auf einer Party gesichtet. Was als zarter Auftakt begann, scheint sich nun zu einer festen Grundlage entwickelt zu haben.

Erst vor wenigen Tagen machten Tommy und Molly-Mae zusammen mit ihrer Tochter einen Ausflug in den Center Parcs Sherwood Forest. Tommy bezeichnete das Wochenende in einem Instagram-Post begeistert als "das beste überhaupt". Zuvor hatte die junge Familie bereits einen luxuriösen Urlaub in Dubai verbracht. Fans hatten das Paar dort zusammen entdeckt, woraufhin Molly-Mae das Wiederaufleben ihrer Beziehung in einem YouTube-Video kommentierte: "Es war eine unglaublich schöne Zeit. Wir arbeiten daran, herauszufinden, ob es etwas gibt, das es wert ist, gerettet zu werden." Über die Monate der Trennung hinweg war unklar, ob die beiden nach ihrer offiziellen Trennung im August 2024 wieder zusammenfinden würden.

Die beiden Reality-Stars, die sich 2019 bei "Love Island" kennenlernten, galten lange als Traumpaar der Show. Seit ihrem Auszug aus der Villa schienen sie ein ideales gemeinsames Leben aufzubauen – mit Molly-Mae, die als Influencerin und Kreativdirektorin bei "PrettyLittleThing" beruflich durchstartete, und Tommy, der sich auf seine Boxkarriere konzentrierte. Doch nach Bambis Ankunft schien die Beziehung Risse bekommen zu haben. Molly-Mae erinnerte in ihrem Video daran, wie schwer es ist, als öffentlich bekanntes Paar wieder zueinanderzufinden: "Es ist nicht so einfach, Dinge herauszufinden, wie es bei Paaren, die nicht im Rampenlicht stehen, wäre." Dass die beiden nun auf einem guten Weg zu sein scheinen, dürfte Fans der beiden umso mehr freuen.

Getty Images Tommy Fury, Boxer

Instagram / tommyfury Molly-Mae Hague mit ihrer Tochter

