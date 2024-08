Gerüchte: Hat Tommy Fury etwa ein Kind mit seiner Affäre?

Was steckt hinter der plötzlichen Trennung von Molly-Mae Hague (25) und Tommy Fury? Ganz überraschend gaben die Influencerin und der Boxer am Mittwoch ihr Liebes-Aus bekannt. Schon kurz nachdem die Neuigkeit publik wurde, gibt es zahlreiche Spekulationen über mögliche Gründe. Bereits vor Monaten wurde gemunkelt, dass der Brite während eines Dubai-Trips fremdgeflirtet habe – jetzt gibt es Gerüchte, dass daraus ein Kind entstanden sein könnte! Die angebliche Affäre, Lissie Rhodes, war kürzlich nämlich Mutter geworden. Wie Mirror berichtet, soll sie sich auf den sozialen Netzwerken nun selbst zu Wort gemeldet haben: "Tommy Fury ist nicht der Papa meines Babys." Tommy äußerte sich bisher nicht dazu.

Lissies Vater Ryan, der als Box-Promoter eng mit den Furys zusammenarbeitet, teilte ebenfalls ein paar Worte und beschwerte sich bei den Fans. "Ich kann nicht glauben, was ich da lese. Ich kann es nicht glauben. Die Spekulationen, das Hörensagen, das Geschwätz. [...] Wir haben ein Leben, ihr müsst euch auch eins suchen", betonte er auf Instagram und fügte ein Foto hinzu, auf dem seine Tochter mit ihrem Baby und ihrem Freund zu sehen ist. "Glückliche Familie", betitelte der Brite den Schnappschuss – Lissie repostete den Beitrag bereits in ihrer Story.

Ein anderer Grund für Molly-Maes und Tommys Trennung könnte mit deren vollen Terminkalendern zusammenhängen. Die 25-Jährige hat als Online-Persönlichkeit und mit ihren eigenen Brands reichlich zu tun, Tommy ist durch seine Boxkarriere viel unterwegs und oft in Trainingscamps. Bereits vor einigen Wochen berichtete Molly-Mae in ihrer Instagram-Story, dass sie und der Sportler nur wenig Zeit füreinander hätten: "Obwohl wir zusammen wohnen, sehen wir uns oft nur, wenn wir ins Bett gehen, und wir sind beide so erschöpft!" Dennoch betonte sie stets, dass sie hinter ihm stehe und stolz auf seine Erfolge sei. Die beiden waren seit 2019 ein Paar gewesen und haben eine einjährige Tochter namens Bambi.

Anzeige Anzeige

Getty Images Tommy Fury und Molly-Mae Hague, 2020

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Influencerin Molly-Mae Hague, Profiboxer Tommy Fury und Tochter Bambi

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, an den Affärengerüchten ist etwas dran? Nein, auf keinen Fall! Ja, ich glaube schon. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de