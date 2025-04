Show sieben: An diese Tänze wagen sich "Let's Dance"-Stars

Am kommenden Freitagabend wird bei Let's Dance wieder das Tanzbein geschwungen: Aktuell kämpfen noch acht Promis um den Titel als Dancing Star 2025. Ein Instagram-Beitrag des Formats verrät nun auch, mit welchen Tänzen sich die Kandidaten das Ticket in die nächste Runde sichern wollen. Bei Simone Thomalla (59) wird es leidenschaftlich: Die Schauspielerin, die in der Sendung ihren 60. Geburtstag feiert, und ihr Tanzpartner Evgeny Vinokurov (34) treten mit einer Rumba aufs Tanzparkett. Der Auftritt von Christine Neubauer (62) und Valentin Lusin (38) wird ähnlich feurig – sie wagen sich an einen Paso Doble.

Taliso Engel und Patricija Ionel (30) sowie Marie Mouroum und Alexandru Ionel (30) trauen sich ebenso an temperamentvolle Tänze heran. Der paralympische Schwimmer und seine Tanzpartnerin werden einen Tango aufführen, während die Stuntfrau und ihr Profi die Zuschauer mit einem Cha-Cha-Cha begeistern wollen. Fabian Hambüchen (37) und Anastasia Maruster sowie Jeanette Biedermann (45) und Vadim Garbuzov (37) dagegen werden einen lebhaften und eleganten Standardtanz auf das Parkett legen – einen Quickstep. Aber auch bei Diego Pooth (21) und SelfieSandra (25) wird es dynamisch. Für den Auftritt des Promisprösslings und seiner Partnerin Ekaterina Leonova (37) sowie der Social-Media-Bekanntheit und Zsolt Sándor Cseke (37) ist ein Charleston geplant.

Neben den Performances der Tanzpaare dürfen sich Zuschauer aber noch auf etwas anderes freuen: Wie in der vergangenen Sendung verkündet wurde, wagen sich Joachim Llambi (60) und Daniel Hartwich (46) gemeinsam auf das Tanzparkett, um die Show zu eröffnen. Der Juror und der Moderator besiegelten den Deal mit einem Handschlag auf der Bühne – es ist jedoch nicht bekannt, mit welchem Tanz sie das Publikum von den Hockern hauen wollen. "Wir müssen heiß aussehen", scherzte Joachim, bevor Daniel betonte: "Das wird so schön."

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Tanzpaare

Getty Images Joachim Llambi und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

