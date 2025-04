"Temptation Island"-Alex verknallt sich in vergebene Saskia

Saskia und Enrico stellen ihre siebenjährige Beziehung bei Temptation Island auf die Probe. Aktuell sorgt vor allem Saskias Verbindung zu einem der Verführer für Aufsehen. In der vierten Folge der RTL-Show knistert es zwischen ihr und Alex, einem der Verführer. Der Funke zwischen den beiden ist unübersehbar, wie auch Verführer Romano anmerkt: "Zwischen Saskia und Alex haben die Sterne gefunkelt." Beim Tanzen wird es besonders emotional, als Alex Saskia ins Ohr flüstert: "Ich liebe es, wie du tanzt. Wie ein Engel. Ich mag dich, weißt du das?" Seine Gefühle für die Duisburgerin scheinen eindeutig.

Doch damit nicht genug: Alex zeigt sich im Gespräch mit den anderen Verführern regelrecht euphorisch. "Ich verknalle mich immer mehr in sie", gesteht er offen und fügt hinzu, er habe das Gefühl, er würde mit Saskia die Show verlassen. Auch im Einzelinterview setzt er seine Schwärmereien fort und bezeichnet Saskia liebevoll als "Wifey-Material" und betont, wie sehr er sich auf die gemeinsame Zeit freut. Ob Saskia seine Gefühle erwidert oder ihre Beziehung zu Enrico stark genug ist, bleibt abzuwarten.

Saskia und Enrico haben sich 2015 in ihrer Heimatstadt Duisburg kennengelernt und sind seitdem ein Paar. Während Enrico als Chemikant arbeitet, ist Saskia als Erzieherin tätig. In den letzten Jahren soll ihre Beziehung etwas an Schwung verloren haben, weshalb sie den Schritt zu "Temptation Island" wagten. Sie wollen herausfinden, ob ihre Bindung noch intakt ist. Ob die beiden auf der Liebesinsel Antworten auf ihre Fragen finden und ihre Beziehung retten können, könnte insbesondere durch Saskias Verbindung zu Alex auf eine harte Probe gestellt werden. Klar ist jedenfalls, dass Alex mit seinen direkten Liebesbekundungen für Unruhe sorgt – und das nicht nur bei Saskia.

RTL Enrico und Saskia, "Temptation Island"-Paar

RTL Paare von "Temptation Island", Staffel sieben

