Annina Semmelhaack heiratet nächsten Monat FDP-Politiker

Annina Semmelhaack und Hagen Reinhold wollen den nächsten großen Schritt wagen: Im Mai geben sich der Reality-TV-Star und der FDP-Politiker das Jawort. Annina bestätigt gegenüber Bild: "Ja, es stimmt. Hagen und ich werden im kommenden Monat heiraten. Wir sind so glücklich, die Ringe haben wir schon ausgesucht." Dabei darf es an Glanz nicht fehlen: Hagen wird seiner Liebsten einen goldenen Ring mit Diamanten an den Finger stecken. Die Trauung wird im engen Familienkreis stattfinden, weitere Details zur Feier behielt Annina aber für sich.

Kennengelernt hat sich das Paar im Sommer 2022, als Annina ein Praktikum im Deutschen Bundestag absolvierte. Doch der Weg zum Traualtar war von einigen Hindernissen geprägt. Hagen hatte sich kurz vor ihrer Begegnung von seiner langjährigen Lebensgefährtin Karoline Preisler getrennt, mit der er drei Kinder hat. Die neue Liebe sorgte für Aufsehen und Diskussionen, doch Annina betont: "Wir haben uns trotz Angriffen und Fernbeziehung nicht unterkriegen lassen." Heute leben die beiden in der Grafschaft Bentheim in Niedersachsen und blicken positiv in die Zukunft. Für die Flitterwochen haben sie sich etwas Besonderes einfallen lassen: Im Herbst geht es für das Paar in die Vereinigten Staaten.

Neben der Hochzeit steht für Annina bald auch ein weiteres Abenteuer an: Die einstige Pornodarstellerin gehört zum Cast der neuen Kampf der Realitystars-Staffel. Ab dem 7. Mai läuft das Reality-Format immer mittwochs im TV. Für alle neugierigen Fans, die es kaum mehr erwarten können, gibt es auf RTL+ die Folgen eine Woche vorab.

Instagram / annina.semmelhaack Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack

RTLZWEI "Kampf der Realitystars"-Kandidatin Annina Semmelhaack

