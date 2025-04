Annina Semmelhaack verrät erste Details zu ihrer Hochzeit

Annina Semmelhaack, bekannt aus verschiedenen Reality-TV-Formaten, bestätigt in einer Pressemitteilung von RTLZWEI ihre Verlobung und verrät gleich einige Details zu ihrer Hochzeit. "Es gibt Pläne. Und zwar werden wir dieses Jahr heiraten. Das wird eine tolle Location und ihr werdet davon hören", erklärt sie voller Vorfreude. Annina, die bereits eine Ehe hinter sich hat, betont, dass es für ihren zukünftigen Ehemann Hagen Reinhold die erste Hochzeit sei und versprach romantische Momente: "Ihr könnt euch auf jeden Fall auf ein schönes weißes Kleid freuen."

Schon in der Vergangenheit sprach Annina über ihre Beziehung und den Weg, den sie mit ihrem Partner gegangen ist. Das Paar lernte sich während ihres Praktikums im Deutschen Bundestag im Sommer 2022 kennen – ein Treffen, das ihr Leben veränderte. Hagen war damals FDP-Bundestagsabgeordneter. Wo genau die Feierlichkeiten stattfinden werden und welche Gäste geladen sind, bleibt bisher ein Geheimnis. Mit ihrer Ankündigung heizt die ehemalige Pornodarstellerin die Neugier ihrer Fans weiter an, die schon spekulieren, welche Details sie als Nächstes teilen könnte.

Dass in dem Statement der genaue Termin für ihre Trauung nicht verraten wird, ist überraschend. Gegenüber Bild meinte Annina noch vor wenigen Tagen, dass sie bereits in wenigen Wochen vor den Altar treten wird. "Ja, es stimmt. Hagen und ich werden im kommenden Monat heiraten. Wir sind so glücklich, die Ringe haben wir schon ausgesucht", schilderte sie. Sie erzählte damals stolz, dass ihr Ring golden sei und dank eines großen Diamanten wunderbar funkle. Angeblich soll die Trauung im Kreise ihrer engen Familienmitglieder stattfinden.

Instagram / annina.semmelhaack Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack, April 2024

Getty Images Hagen Reinhold und Annina Semmelhaack, April 2021

